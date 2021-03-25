Мальта — Россия: счет матча 1:3, обзор голов

одержала гостевую победу над(3:1) в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Н.

Счет в матче на 23-й минуте открыли россияне. Ионов пытался разыграть стеночку с Фоминым, но обратный пас пошёл не на Алексея, а в ноги Артему Дзюбе, который из пределов штрафной низом направил мяч в ворота.

На 35-й минуте Дзюба выиграл борьбу у чужой штрафной, далее покатил мяч на ход Марио Фернандесу, который уже плотным ударом поразил ближний угол ворот.

Мальтийцы отыграли один мяч на 56-й минуте. Ионов сделал неаккуратную передачу назад, Джозеф Мбонг совершил перехват в штрафной, качнул Караваева и пробил под перекладину — мяч пролетел над руками Шунина.

А на 89-й минуте пошла атака россиян после неудачного вратарского ввода мяча в игру, Миранчук тонко отпасовал в штрафную, откуда Соболев через руки вратаря направил мяч в ворота.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Мальта — Россия 1:3 Голы: 0:1 Артём Дзюба (23'), 0:2 Марио Фернандес (35'), 1:2 Джозеф Мбонг (56'), 1:3 Александр Соболев (90') Мальта: Анри Бонелло, Kurt Shaw, Стив Борг, Андре Агиус (Кириан Нвоко, 8827'), Райан Камензули (Хуан Корбалан, 8627'), Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг, Тедди Теума, Юрген Дегабриэле (Пол Мбонг, 4627'), Бьорн Кристенсен (Стивен Пизани, 7427'), Люк Монтебелло (Alexander Satariano, 4627') Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин (Алексей Миранчук, 5727'), Далер Кузяев (Андрей Мостовой, 7827'), Александр Головин, Алексей Ионов (Рифат Жемалетдинов, 5727'), Артём Дзюба (Александр Соболев, 8327') Предупреждения: Рифат Жемалетдинов (62'), Хуан Корбалан (90')

В другом матче группы сборная Словении одержала домашнюю победу над командой Хорватии — 1:0.

На 16-й минуте Ловрич подобрал мяч за пределами штрафной площади хорватов и точно пробил в дальний от вратаря угол.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словения — Хорватия 1:0 Гол: 1:0 Sandi Lovric (15') Словения: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Миха Мевля, Петар Стоянович, Яка Бийол (Амедей Ветрих, 6927'), Sandi Lovric (Кенан Байрич, 8727'), Ясмин Куртич, Йосип Иличич (Нейц Скубич, 8727'), Андраж Шпорар (Блаж Крамер, 6927'), Дамьян Бохар (Домен Чрнигой, 6427') Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Борна Баришич (Мислав Оршич, 4627'), Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Перишич, Матео Ковачич (Марио Пашалич, 8227'), Лука Модрич, Марсело Брозович, Никола Влашич (Анте Будимир, 6927'), Андрей Крамарич (Йосип Брекало, 6427') Предупреждения: Борна Баришич (24'), Марсело Брозович (35'), Ясмин Куртич (61'), Шиме Врсалько (65'), Домагой Вида (68'), Анте Будимир (76'), Миха Мевля (77')

Еще в одном матче группы H сборная Кипра на своем поле сыграла вничью с командой Словакии — 0:0.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Кипр — Словакия 0:0 Кипр: Demetris Demetriou, Nikolas Ioannou, Минас Антониу, Konstaninos Sotiriou, Константинос Лайфис, Янис Кусулос, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос (Хараламбос Кириаку, 6627'), Пиерос Сотириу (Мариос Элиа, 9027'), Фотис Папулис (Лойзос Лойзу, 7227'), Иоаннис Питтас Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Давид Ганцко, Матуш Беро (Иван Шранц, 7827'), Патрик Грошовски, Юрай Куцка, Ондрей Дуда (Давид Стрелец, 8427'), Роберт Боженик (Михал Дюриш, 6027'), Альберт Русняк (Ян Грегуш, 6027') Предупреждения: Demetris Demetriou (67'), Иоаннис Питтас (75')

В следующем туре подопечные Станислава Черчесова примут сборную Словении, а команда Мальты сыграет дома против коллектива из Словакии.