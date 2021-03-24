Червиченко о «Тамбове»: Если мы говорим о моральных ценностях, то мне не в чем их упрекнуть

Бывший владелец «Спартака»отреагировал на новость о том, что двух игроковвызвали в РФС в связи с играми на ставках.

Подозрения возникли по итогам матчей «Тамбова» с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

«Люди, которым не платят зарплату, вполне могут пойти на такое. По букве закона их можно обвинять. Если мы говорим о моральных ценностях, то мне не в чем их упрекнуть.

Спортивные принципы? А семью как кормить? Прежде чем обвинять людей, нужно иметь какие-то доказательства. Игроки "Тамбова" очень хорошо подходят на роль жертвы сейчас.

Если у человека нет денег, а платить кредит надо, то кто-то мог и соблазниться», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».