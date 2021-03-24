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    Червиченко о «Тамбове»: Если мы говорим о моральных ценностях, то мне не в чем их упрекнуть

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что двух игроков «Тамбова» вызвали в РФС в связи с играми на ставках.

    «Тамбов»
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    «Тамбов»

    Подозрения возникли по итогам матчей «Тамбова» с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

    «Люди, которым не платят зарплату, вполне могут пойти на такое. По букве закона их можно обвинять. Если мы говорим о моральных ценностях, то мне не в чем их упрекнуть.

    Спортивные принципы? А семью как кормить? Прежде чем обвинять людей, нужно иметь какие-то доказательства. Игроки "Тамбова" очень хорошо подходят на роль жертвы сейчас.

    Если у человека нет денег, а платить кредит надо, то кто-то мог и соблазниться», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

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