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    Нобоа: Мы постараемся выиграть в оставшихся матчах

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о планах ударно провести окончание сезона.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    После 23 туров «Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 8-очковым отставанием от «Зенита» и с 4-очковым отставанием от «Спартака».

    «Про "Сочи" говорят: у вас не звездная команда. Кому-то мы не нравимся. Окей, нет проблем!

    Пусть даже говорят, что Нобоа старый. Все же становится ясно на поле. Я хочу играть на все сто. "Сочи" хочет играть на все сто — и как-то огорчаться из-за мнения со стороны не стоит.

    Пусть говорят, а мы постараемся выиграть в оставшихся матчах. И будем с честью продолжать свое дело», — сказал Нобоа Sport24.

    «Сочи» до конца сезона в РПЛ предстоит провести гостевые матчи с «Рубином», «Уфой», «Краснодаром» и «Химками», а также принять на своем поле «Зенит», ЦСКА и «Ротор».

    Кроме того, команда вышла в 1/4 финала Кубка России, где сыграет дома против «Локомотива».

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