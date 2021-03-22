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    Сборная России представила новую форму

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    Российский футбольный союз представил гостевую форму сборной России, в которой команда будет выступать на Евро-2020.

    Ильзат Ахметов в новой форме сборной России
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    Ильзат Ахметов в новой форме сборной России

    Производителем экипировки выступила немецкая компания Adidas.

    «Гостевая джерси, разработанная для сборной России, представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. Дизайн получился чистым, лаконичным и современным.

    Форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры», — сообщает пресс-служба национальной команды.

    Напомним, что в первый раз сборная показала форму на Евро еще в ноябре 2019 года, но она вызвала вопросы и ее пришлось переделывать.

    Презентация в марте 2020-го, как и сам турнир, сорвалась из-за эпидемии коронавируса.

    Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

    Что касается квалификации к чемпионату мира 2022 года, то первые матчи начнутся в марте. В рамках трех стартовых игр отборочного цикла сборная России сыграет против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

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