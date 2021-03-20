Головин: В Сочи действительно не полечу, но тут от меня ничего не зависело

Полузащитник «Монако»подтвердил, что клуб не отпустил его в сборную России на ближайший матч против Словении.

«Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги.

Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Клубы французской Лиги 1 запретили игрокам покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении.

Сборная Россия в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).