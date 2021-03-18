Шахтёр Д — Рома. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Шахтёр Д»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Vitao, Маркос Антониу, Алан Патрик, Майкон Барберан, Жуниор Мораес, Тете, Манор Соломон.

«Рома»: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Мараш Кумбула, Рик Карсдорп, Педро Родригес, Гонсало Вильяр, Карлес Перес, Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Борха Майораль.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Рома» — «Шахтёр Д» 3:0 (полная статистика встреч).

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