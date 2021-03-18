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    Шахтёр Д — Рома. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

    «Шахтёр Д» — «Рома». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Шахтер Донецк Рома Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Шахтёр Д» — «Рома».

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    Составы команд:

    «Шахтёр Д»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Vitao, Маркос Антониу, Алан Патрик, Майкон Барберан, Жуниор Мораес, Тете, Манор Соломон.

    «Рома»: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Мараш Кумбула, Рик Карсдорп, Педро Родригес, Гонсало Вильяр, Карлес Перес, Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Борха Майораль.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Рома» — «Шахтёр Д» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.80.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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