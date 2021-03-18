Донецкий «Шахтер» сыграет против «Ромы» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта в Киеве, начало — в 20:55 мск. «Шахтер» Донецк — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

«Шахтер» провалил первый матч с «Ромой», потерпев поражение со счетом 0:3. Абсолютно закономерный результат, который полностью соответствует содержанию игры. Чемпион Украины в очередной раз после зимней паузы провел невнятный матч.

Выход «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы можно считать удачным стечением обстоятельств. Команде Луиша Каштру в предыдущем раунде достался один из самых слабых соперников — израильский «Маккаби». Но даже на фоне этого клуба «Шахтер» выглядел не лучшим образом, особенно, как ни странно, в домашней игре.

Кроме того, «Шахтер» уже вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из первого дивизиона, а также потерпел поражение от «Зари» в рамках важнейшего матча УПЛ.

Все прогнозы на Лигу Европы

Впрочем, перед ответной встречей с «Ромой» украинский гранд слегка улучшил себе настроение крупной победой над «Десной» (4:0). Но это всего лишь один матч, в котором «горняки» действительно выглядели очень прилично.

«Рома»

Тем временем «Рома» после уверенной победы над «Шахтером» провела ужасный матч против «Пармы». Римляне проиграли одному из аутсайдеров со счетом 0:2.

Но о каком-либо кризисе здесь не может быть и речи, подобное с «Ромой» периодически случается. В целом же, позитива намного больше, чем негативных моментов.

Календарь и таблица Лиги Европы

В предыдущем раунде плей-офф Лиги Европы «Рома» легко прошла португальскую «Брагу», выиграв и в гостях, и на своем поле. А «Брага» вполне могла бы на равных играть с тем же «Шахтером».

«Рома» потерпела шесть поражений в 11-ти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в ответном матче приблизительно равны: на «Шахтер» можно поставить за 2.86, на ничью за 3.75, а на «Рому» — за 2.60.

«Шахтер» очень настроен на реванш, но совершить камбэк будет непросто. Хозяевам ни в коем случае нельзя пропускать, в противном случае придется забивать пять мячей. А к таким подвигам «горняки» сейчас точно не готовы.

В любом случае, «Шахтер» будет играть на победу, но итоговый счет по сумме двух матчей, скорее всего, будет в пользу итальянцев.

Ставка — победа «Шахтера» + обе команды забьют за 4.80.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Шахтера» по итогам первого тайма за 3.34. Именно после первых 45 минут будет ясно, есть ли у донецкого клуба шансы на успех.