Гвардиола: Забив два быстрых гола, мы облегчили себе задачу

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу над менхенгладбахской(2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч также закончился победой «Ман Сити» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мы показали хороший футбол, с самого начала контролировали ход матча. В первой игре мы добились отличного результата.

Забив сегодня два быстрых гола, мы облегчили себе задачу, но все равно показывали хорошую игру. Мы быстро передавали мяч, игроки менялись позициями.

Диаш и Стоунз играют очень важную роль в команде. Все действуют хорошо, не только игроки обороны, но и нападающие, и центральная линия. Очень важно, что мы обороняемся всей командой.

Играя в групповом турнире или в одной восьмой финала, мы хотели пройти дальше.

После перерыва на игры сборных у нас будет больше времени подумать [о следующих раундах], но сейчас мы уже в четвертьфинале.

Надеюсь, мы сможем успешно выступить. Мне всегда кажется, что, если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.