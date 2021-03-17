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    Гвардиола: Забив два быстрых гола, мы облегчили себе задачу

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Первый матч также закончился победой «Ман Сити» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    «Мы показали хороший футбол, с самого начала контролировали ход матча. В первой игре мы добились отличного результата.

    Забив сегодня два быстрых гола, мы облегчили себе задачу, но все равно показывали хорошую игру. Мы быстро передавали мяч, игроки менялись позициями.

    Диаш и Стоунз играют очень важную роль в команде. Все действуют хорошо, не только игроки обороны, но и нападающие, и центральная линия. Очень важно, что мы обороняемся всей командой.

    Играя в групповом турнире или в одной восьмой финала, мы хотели пройти дальше.

    После перерыва на игры сборных у нас будет больше времени подумать [о следующих раундах], но сейчас мы уже в четвертьфинале.

    Надеюсь, мы сможем успешно выступить. Мне всегда кажется, что, если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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