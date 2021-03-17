Гвардиола: Забив два быстрых гола, мы облегчили себе задачу

Первый матч также закончился победой «Ман Сити» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Мы показали хороший футбол, с самого начала контролировали ход матча. В первой игре мы добились отличного результата.
Забив сегодня два быстрых гола, мы облегчили себе задачу, но все равно показывали хорошую игру. Мы быстро передавали мяч, игроки менялись позициями.
Диаш и Стоунз играют очень важную роль в команде. Все действуют хорошо, не только игроки обороны, но и нападающие, и центральная линия. Очень важно, что мы обороняемся всей командой.
Играя в групповом турнире или в одной восьмой финала, мы хотели пройти дальше.
После перерыва на игры сборных у нас будет больше времени подумать [о следующих раундах], но сейчас мы уже в четвертьфинале.
Надеюсь, мы сможем успешно выступить. Мне всегда кажется, что, если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.