Де Брейне: Нам очень помогло успешное начало игры

Полузащитник «Манчестер Сити»прокомментировал победу над менхенгладбахской(2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бельгиец забил первый мяч «горожан» и был признан лучшим игроком матча.

«Нам очень помогло успешное начало игры. С первых минут мы выжидали, а затем забили два мяча и почувствовали себя уверенно.

Мы контролировали игру, и у нас были моменты во втором тайме. Он был не таким ярким, но это естественно.

В атаке мы стараемся входить в штрафную. Это делают разные игроки, в разных местах. Иногда бывает сложно.

Если играют Хесус и Агуэро, это их задача, если их нет, мы занимаем схожие позиции, и это работает.

Очень важно надежно действовать в защите и показывать командную игру. Наша "сухая" серия важна для Эдерсона и защитников. Легче играть, когда не пропускаешь», — сказал игрок в интервью BT Sport.

Первый матч также закончился победой «Ман Сити» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.