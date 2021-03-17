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    Де Брейне: Нам очень помогло успешное начало игры

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    Бельгиец забил первый мяч «горожан» и был признан лучшим игроком матча.

    «Нам очень помогло успешное начало игры. С первых минут мы выжидали, а затем забили два мяча и почувствовали себя уверенно.

    Мы контролировали игру, и у нас были моменты во втором тайме. Он был не таким ярким, но это естественно.

    В атаке мы стараемся входить в штрафную. Это делают разные игроки, в разных местах. Иногда бывает сложно.

    Если играют Хесус и Агуэро, это их задача, если их нет, мы занимаем схожие позиции, и это работает.

    Очень важно надежно действовать в защите и показывать командную игру. Наша "сухая" серия важна для Эдерсона и защитников. Легче играть, когда не пропускаешь», — сказал игрок в интервью BT Sport.

    Первый матч также закончился победой «Ман Сити» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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