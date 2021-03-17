Де Брейне: Нам очень помогло успешное начало игры

Бельгиец забил первый мяч «горожан» и был признан лучшим игроком матча.
«Нам очень помогло успешное начало игры. С первых минут мы выжидали, а затем забили два мяча и почувствовали себя уверенно.
Мы контролировали игру, и у нас были моменты во втором тайме. Он был не таким ярким, но это естественно.
В атаке мы стараемся входить в штрафную. Это делают разные игроки, в разных местах. Иногда бывает сложно.
Если играют Хесус и Агуэро, это их задача, если их нет, мы занимаем схожие позиции, и это работает.
Очень важно надежно действовать в защите и показывать командную игру. Наша "сухая" серия важна для Эдерсона и защитников. Легче играть, когда не пропускаешь», — сказал игрок в интервью BT Sport.
Первый матч также закончился победой «Ман Сити» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.