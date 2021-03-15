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    • Футболиста «Ростова» поймали на применении допинга
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    Обухов шокирован новостью о подозрении в применении допинга

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    Нападающий «Ростова» Владимир Обухов прокомментировал информацию об обвинениях в нарушении антидопинговых правил.

    Владимир Обухов
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    Владимир Обухов

    «Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за "Торпедо", а пробу взяли в расположении молодежной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в Московской антидопинговой лаборатории.

    Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции.

  • Футболиста «Ростова» поймали на применении допинга
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    • Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор. Тот факт, что нас было два футболиста из "Торпедо", у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и тоже запрещенное вещество, конечно, наводит на определенные мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять.

    Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА», — приводит слова Обухова «Чемпионат».

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