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    «Урал» — «Ротор»: стартовые составы команд

    «Урал» — «Ротор»: составы, онлайн, прогноз

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    Стали известны составы «Урала» и «Ротора» на матч 22-го тура РПЛ.

    Эрик Бикфалви
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    Эрик Бикфалви

    «Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

    Запасные: Коновалов, Адамов, Евсеев, Подберёзкин, Емельянов, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Понсе.

    Запасные: Обухов, Репин, Степанов, Серченков, Медведь, Давиташвили, Арабидзе, Муллин, Фламарион.

    Встреча пройдет 13 марта в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.

    С прогнозом на этот поединок можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут.

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