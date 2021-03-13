«Урал» — «Ротор»: составы, онлайн, прогноз

Стали известны составы «Урала» и «Ротора» на матч 22-го тура РПЛ.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Адамов, Евсеев, Подберёзкин, Емельянов, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Понсе.

Запасные: Обухов, Репин, Степанов, Серченков, Медведь, Давиташвили, Арабидзе, Муллин, Фламарион.

Встреча пройдет 13 марта в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.

С прогнозом на этот поединок можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут.