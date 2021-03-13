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    «Марсель» сломил сопротивление «Бреста»

    «Марсель» — «Брест»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Марсель» в домашнем матче 29-го тура французской Лиги 1 обыграл «Брест» — 3:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет в концовке первого тайма, когда точный удар с передачи Димитри Пайета нанес Аркадиуш Милик.

    Гости отыгрались на 71-й минуте усилиями Лилиана Брассье.

    И все же последнее слово осталось за провансальцами — на 88-й минуте отличился Флорьян Товен, а на третьей компенсированной минуте — Микаэль Кюизанс.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Брест 3:1
    Голы: 1:0 Аркадиуш Милик (45'), 1:1 Lilian Brassier (71'), 2:1 Флорьян Товен (88') Марсель: Стив Манданда, Альваро Гонсалес (Луис Энрике, 77'), Леонардо Балерди, Дуйе Чалета-Цар, Бубакар Камара, Саиф-Эдин Хауи (Пап Гуй, 46'), Юто Нагатомо (Хироки Сакаи, 66'), Флорьян Товен, Поль Лирола, Димитри Пайет (Микаэль Кюизанс, 84'), Аркадиуш Милик (Дарио Бенедетто, 84') Брест: Готье Ларсоннёр, Lilian Brassier, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль, Жеан Лукас, Поль Бастьен Лан (Ирвин Кардона, 63'), Гаэтен Шарбонье (Харис Белькебла, 77'), Жереми ле Дуарон (Бандиугу Фадига, 63'), Стив Мунье, Ромен Февр Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (21'), Альваро Гонсалес (23'), Флорьян Товен (38'), Стив Мунье (55')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает пятое место (45 очка), а «Брест» — 13-е (34 очка).

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