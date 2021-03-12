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    Матч отбора на ЧМ-2022 Мальта — Россия состоится в запланированную дату

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    Матч квалификации на чемпионат мира 2022 года между сборными Мальты и России не будет отменен, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сборная России
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    Сборная России

    Как передает источник, национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи получила право от властей страны сделать исключение для соревнований с участием сборных и разрешить проведение матчей.

    Отмечается, что в настоящий момент все идет к тому, что встречу между сборными Мальты и России разрешат провести без болельщиков на трибунах, а мальтийской команде можно будет организовать тренировки, хотя сейчас они запрещены.

    Напомним, что матч между сборными Мальты и России запланирован на 24 марта и должен состояться в городе Та-Кали. Также в одной группе с этими командами находятся сборные Хорватии, Словении, Словакии и Кипра.

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