«Лацио» — «Кротоне»: счет матча 3:2, обзор голов

В поединке 27-го тура Серии Ав Риме не без проблем смог переигратьсо счетом 3:2 (2:1).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: twitter.com/officialsslazio

На 14-й минуте счет открыл полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич, ему ассистировал Штефан Раду. Затем нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво сравнял счет, голевую передачу отдал Лисандро Магальян.

В начале второго тайма гости получил право на пенальти, который реализовал Нванкво, а за шесть минут до конца основного времени победный мяч забил Фелипе Кайседо.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Кротоне 3:2 Голы: 1:0 Сергей Милинкович-Савич (14'), 1:1 Simy (29'), 2:1 Луис Альберто (39'), 2:2 Simy (пенальти) (50'), 3:2 Фелипе Кайседо (85') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон, Штефан Даниэл Раду (Андреас Перейра, 84'), Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 70'), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Мохамед Фарес (Сенад Лулич, 71'), Хоакин Корреа (Фелипе Кайседо, 76'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 76') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян (Коффи Джиджи, 46'), Себастьяно Луперто, Сальваторе Молина, Жуниор Мессьяс, Педру Перейра (Ахмед Бенали, 70'), Якопо Петриччоне (Самуэль Ди Кармине, 88'), Аркадиуш Реца (Андреа Рисполи, 65'), Адам Уна, Simy Предупреждения: Коффи Джиджи (54'), Андреа Рисполи (78'), Якопо Петриччоне (84')

В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» (46 очков) располагается на седьмой строчке, а «Кротоне» (15) занимает последнее, 20-е место.