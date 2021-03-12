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    «Лацио» с трудом дома обыграл аутсайдера Серии А

    «Лацио» — «Кротоне»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Кротоне Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В поединке 27-го тура Серии А «Лацио» в Риме не без проблем смог переиграть «Кротоне» со счетом 3:2 (2:1).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 14-й минуте счет открыл полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич, ему ассистировал Штефан Раду. Затем нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво сравнял счет, голевую передачу отдал Лисандро Магальян.

    В начале второго тайма гости получил право на пенальти, который реализовал Нванкво, а за шесть минут до конца основного времени победный мяч забил Фелипе Кайседо.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Кротоне 3:2
    Голы: 1:0 Сергей Милинкович-Савич (14'), 1:1 Simy (29'), 2:1 Луис Альберто (39'), 2:2 Simy (пенальти) (50'), 3:2 Фелипе Кайседо (85') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон, Штефан Даниэл Раду (Андреас Перейра, 84'), Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 70'), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Мохамед Фарес (Сенад Лулич, 71'), Хоакин Корреа (Фелипе Кайседо, 76'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 76') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян (Коффи Джиджи, 46'), Себастьяно Луперто, Сальваторе Молина, Жуниор Мессьяс, Педру Перейра (Ахмед Бенали, 70'), Якопо Петриччоне (Самуэль Ди Кармине, 88'), Аркадиуш Реца (Андреа Рисполи, 65'), Адам Уна, Simy Предупреждения: Коффи Джиджи (54'), Андреа Рисполи (78'), Якопо Петриччоне (84')

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» (46 очков) располагается на седьмой строчке, а «Кротоне» (15) занимает последнее, 20-е место.

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