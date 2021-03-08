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    Слуцкий: Хочу выделить потрясающий гол Макарова и сэйв Дюпина

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ (2:1).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Денис Макаров забил победный мяч на второй добавленной минуте, а на девятой добавленной форвард гостей Артем Дзюба не реализовал пенальти.

    «У нас были очень большие кадровые проблемы в центральной зоне, Костюков впервые в жизни играл оборонительного полузащитника, Бакаев впервые играл в центре.

    Было тяжело и натужно, пришлось много обороняться. Особо не было возможности делать замен. Безумно благодарен игрокам, что выдержали, отработали эпизоды. Поле было тяжелое, оно и нам мешало.

    Нельзя не выделить потрясающий гол Макарова и сэйв Дюпина. Это первый сэйв с пенальти за время моей работы с ним», — сказал Слуцкий «Спорт-Экспрессу».

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