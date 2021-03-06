Брентфорд — Ротерхэм Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 06.03.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Брентфорд» занимает 2 место с 63 очками, «Ротерхэм Юнайтед» — 23 место с 32 очками.

Последний матч между собой: «Ротерхэм Юнайтед» — «Брентфорд» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брентфорд»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Ротерхэм Юнайтед».

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