«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:1, обзор гола

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в матче 33-го тура английской Премьер-лигипроигралсо счетом 0:1 (0:0).

Единственный гол на счету Абдула-Насира Адарабиойо, который забил в свои ворота.

«Тоттенхэм» с 42 очками расположился на восьмом месте в турнирной таблице, «Фулхэм» с 23 очками — на 18-й строчке.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Тоттенхэм 0:1 Гол: 0:1 Олуватосин Адарабиойо (автогол) (19') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо, Энтони Робинсон (Джо Брайан, 75'), Ола Эйна, Рубен Лофтус-Чик (Андре Франк Замбо Ангисса, 64'), Иван Кавалейру (Александр Митрович, 71'), Марио Лемина, Адемола Лукман, Харрисон Рид, Джош Майя Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарет Бэйл (Лукас Моура, 68'), Деле Алли (Мусса Сиссоко, 67'), Тангай Н'Домбеле (Эрик Ламела, 75'), Гарри Кейн Предупреждения: Адемола Лукман (39'), Гарет Бэйл (45')

В другом матче «Эвертон» с тем же счетом в гостях был сильнее «Вест Бромвича». Единственный гол забил Ришарлисон.

«Эвертон» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Бромвич» с 17 очками — на 19-й строчке.