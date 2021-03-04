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    «Тоттенхэм» и «Эвертон» добились минимальных выездных побед

    «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:1 (0:0).

    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»

    Единственный гол на счету Абдула-Насира Адарабиойо, который забил в свои ворота.

    «Тоттенхэм» с 42 очками расположился на восьмом месте в турнирной таблице, «Фулхэм» с 23 очками — на 18-й строчке.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Тоттенхэм 0:1
    Гол: 0:1 Олуватосин Адарабиойо (автогол) (19') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо, Энтони Робинсон (Джо Брайан, 75'), Ола Эйна, Рубен Лофтус-Чик (Андре Франк Замбо Ангисса, 64'), Иван Кавалейру (Александр Митрович, 71'), Марио Лемина, Адемола Лукман, Харрисон Рид, Джош Майя Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарет Бэйл (Лукас Моура, 68'), Деле Алли (Мусса Сиссоко, 67'), Тангай Н'Домбеле (Эрик Ламела, 75'), Гарри Кейн Предупреждения: Адемола Лукман (39'), Гарет Бэйл (45')

    В другом матче «Эвертон» с тем же счетом в гостях был сильнее «Вест Бромвича». Единственный гол забил Ришарлисон.

    «Эвертон» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Бромвич» с 17 очками — на 19-й строчке.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Эвертон 0:1
    Гол: 0:1 Ришарлисон (65') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Мэтт Филлипс (Роберт Снодграсс, 78'), Матеус Перейра, Конор Галлахер (Хал Робсон-Кану, 78'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу, Мбайе Дьян Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Бен Годфри, Абдулайе Дукуре (Гилфи Сигурдссон, 64'), Алекс Айуоби (Аллан, 58'), Бернард (Джошуа Кинг, 84'), Андре Гомеш, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин Предупреждения: Мэйсон Холгейт (37'), Dara O'Shea (61'), Дарнелл Ферлонг (68'), Окай Йокушлу (82')
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