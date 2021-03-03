Криштиану Роналду отметился очередным достижением

Нападающийотметился голом в матче со(3:0). Этот гол стал для него 20-м в текущем сезоне Серии А, сообщает Opta Paolo.

Как отмечает источник, Роналду — первый игрок, забивший более 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету 36-летнего португальца 20 забитых мячей и две результативные передачи в 21 встрече. Всего он провел в этом сезоне 30 игр, в которых забил 27 голов и отдал три голевые передачи.

Ранее форвард такую высокую результативность демонстрировал в «Реале» на протяжении девяти сезонов, а затем продолжил серию в итальянском чемпионате.