Пиоли: Две плохие игры не могут заставить «Милан» потерять уверенность

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Я сказал команде, что две плохие игры не могут заставить нас потерять уверенность, которую мы строили вместе более года. Мы надеялись добиться большего за последние две недели, но тот факт, что мы этого не сделали, должен был дать нам больше мотивации.

Это был матч с высоким темпом и интенсивностью против очень сильной команды, поэтому пропустить гол можно, но ребята заслужили похвалы», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» с 52 очками занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на четыре балла, «Рома» с 44 пунктами — на пятой строчке.