Полиция проводит обыски и допросы в офисах «Барселоны»

Футбольный клубвыступил с официальным заявлением, посвященным полицейским обыскам, которые прошли в офисе клуба 1 марта.

«Этим утром каталонская полиция провела санкционированный обыск в офисе клуба на стадионе "Камп Ноу". Футбольный клуб оказал полное содействие следствию.

Вся информация и документация, которые были запрошены, были предоставлены в полном объеме.

Футбольный клуб "Барселона" уважает следственные действия, а также презумпцию невиновности всех людей, которых касается это расследование», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в понедельник, 1 марта, полиция Каталонии задержала бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу по делу о коррупции.

Также арестованы бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и юрист Роман Гомес Понти.

В офис «Барсы» пришли с обысками сотрудники Mossos d'Esquadra — полицейского подразделения, специализирующегося на экономических преступлениях.

Они запросили у работников клуба определенную документацию, часть бумаг конфискована, идут допросы сотрудников.

Некоторым руководителям было запрещено покидать свои кабинеты, тогда как большая часть сотрудников была отпущена, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что причиной для обысков, а также для задержания экс-президента клуба стал скандал, начавшийся в феврале прошлого года и получивший неофициальное название «Барсагейт».

В октябре 2020 года Хосеп Бартомеу ушел в отставку, ее причиной стали плохие спортивные результаты и экономическое положение клуба.