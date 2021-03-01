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    Полиция задержала бывшего президента «Барселоны»

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    Правоохранительные органы Каталонии проводят обыски в офисе «Барселоны», сообщает Cadena SER.

    Жозеп Бартомеу
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    Жозеп Бартомеу

    Полицию интересуют финансовый, юридический и нормативно-правовой отделы. Проверки связывают с так называемым «Барсагейтом», который разразился в феврале 2020 года.

    Тогда появилась информация, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничала «Барселона», работала над позитивным имиджем президента клуба Жозепа Бартомеу в социальных сетях, а также критиковала и высмеивала некоторых игроков, среди которых Лионель Месси и Жерар Пике.

    Отмечается, что полиция уже задержала бывшего президента Бартомеу, бывшего генерального директора клуба Оскара Грау, а также Романа Гомеса Понти, отвечавшего за юридические услуги.

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