Полиция задержала бывшего президента «Барселоны»

Правоохранительные органы Каталонии проводят обыски в офисе «Барселоны», сообщает Cadena SER.

Полицию интересуют финансовый, юридический и нормативно-правовой отделы. Проверки связывают с так называемым «Барсагейтом», который разразился в феврале 2020 года.

Тогда появилась информация, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничала «Барселона», работала над позитивным имиджем президента клуба Жозепа Бартомеу в социальных сетях, а также критиковала и высмеивала некоторых игроков, среди которых Лионель Месси и Жерар Пике.

Отмечается, что полиция уже задержала бывшего президента Бартомеу, бывшего генерального директора клуба Оскара Грау, а также Романа Гомеса Понти, отвечавшего за юридические услуги.

Напомним, что 7 марта должны состояться выборы нового президента каталонского клуба.