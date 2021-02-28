Вернер: Безголевая серия в «Челси» — худшее время в моей карьере

Форвард «Челси»прокомментировал безголевую серию в новом клубе в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 26 туре АПЛ.

«Я стал реже улыбаться, хотя улыбаться — очень важно. Отсутствие радости и удовольствия от футбола не может способствовать быстрому возвращению к прежним кондициям. Нужно стараться оставаться позитивным. Это мой следующий шаг к возвращению к старому Тимо.

Безголевая серия в "Челси" — худшее время в моей карьере, раньше я не терял столько возможностей. Теперь я счастлив, что все это закончилось. Было тяжело без ощущения радости после забитого мяча», — цитирует Вернера Sky Sports.

Вернеру удалось забить в матче с «Ньюкаслом» и прервать серию из 13 матчей без забитых мячей.

Напомним, что 28 февраля «Челси» примет «Ман Юнайтед». Матч начнется в 19:30 мск. Предлагаем почитать прогноз от LiveSport.Ru.