«Тоттенхэм» — «Бернли»: счет матча 4:0, обзор голов

В рамках 26-го тура английской Премьер-лигина своем поле разгромил— 4:0.

Уже на 2-й минуте Сон Хын Мин с левого фланга выполнил передачу в штрафную, где Гарет Бейл выскочил из-за спин защитников и протолкнул мяч в ворота.

На 15-й минуте отличился Гарри Кейн, который получил передачу на левом краю штрафной, продвинулся чуть вперед и нанес удар, мяч рикошетом от ноги Джеймса Тарковски залетел в ближний угол ворот.

Еще через пятнадцать минут счет стал разгромным. Серхио Регилон с левого фланга выполнил подачу в штрафную, Лукас Моура обработал мяч и пробил с левой точно в угол ворот.

Победную точку на 55-й минуте поставил Бейл, оформивший дубль после очередного ассиста Сон Хын Мина.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Бёрнли 4:0 Голы: 1:0 Гарет Бэйл (2'), 2:0 Гарри Кейн (15'), 3:0 Лукас Моура (31'), 4:0 Гарет Бэйл (55') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье (Мэтт Доэрти, 81'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарет Бэйл (Эрик Ламела, 70'), Лукас Моура (Деле Алли, 66'), Тангай Н'Домбеле, Гарри Кейн Бёрнли: Ник Поуп (Lewis Richardson, 88'), Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк (Дэйл Стивенс, 81'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Ник Поуп (Lewis Richardson, 88'), Матей Выдра (Крис Вуд, 73')

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает восьмое место (39 очков), а «Бернли» — 15-е (28 очков).