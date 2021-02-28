ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола одержал 200-ю победу в «Сити»«Манчестер Сити» имеет все для завоевания четырех трофеев
  • 15:57
    • «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Рубину»
  • 18:55
    • «Интер» разгромил «Дженоа»
  • 18:52
    • «Тоттенхэм» отправил четыре мяча в ворота «Бернли»
  • 18:26
    • Московское «Динамо» в Грозном победило «Ахмат»
  • 18:13
    • Ари и Погребняк — в стартовых составах на матч «Краснодар» — «Урал»
    Все новости спорта

    Соболев признал справедливость отмены его гола

    Футбол Спартак Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Спартака» Александр Соболев признал, что его гол в ворота казанского «Рубина» в матче 20-го тура РПЛ был не засчитан справедливо.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «В раздевалке посмотрел повтор, там был офсайд. Так что гол отменили справедливо. На сегодняшний матч повлияло удаление, мы играли неплохо, первый тайм шел к концу… И все поменялось после красной карточки.

    Мы вышли на второй тайм, почти сразу пропустили, и отыгрываться в меньшинстве было тяжело. После удаления у "Рубина" соперник стал больше обороняться, ловил нас на контратаках и забил второй мяч. Все планы нам спутало наше удаление.

  • «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Рубину»
  • Читайте по теме

    • Рома извинился перед всеми и после первого тайма, и после игры. Такое бывает. Это эмоции», — приводит слова Соболева «Р-Спорт».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покажут ли «Челси» и «МЮ» результативную игру?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Продолжит ли «Рома» неудачную серию «Милана»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Каким получится дебют Сампаоли у руля «Марселя»?
  • «Марсель» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.63
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кузнецова — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Риу Аве
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры