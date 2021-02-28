Соболев признал справедливость отмены его гола

Нападающий «Спартака»признал, что его гол в ворота казанского «Рубина» в матче 20-го тура РПЛ был не засчитан справедливо.

«В раздевалке посмотрел повтор, там был офсайд. Так что гол отменили справедливо. На сегодняшний матч повлияло удаление, мы играли неплохо, первый тайм шел к концу… И все поменялось после красной карточки.

Мы вышли на второй тайм, почти сразу пропустили, и отыгрываться в меньшинстве было тяжело. После удаления у "Рубина" соперник стал больше обороняться, ловил нас на контратаках и забил второй мяч. Все планы нам спутало наше удаление.

Рома извинился перед всеми и после первого тайма, и после игры. Такое бывает. Это эмоции», — приводит слова Соболева «Р-Спорт».