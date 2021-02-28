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    «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Рубину»

    «Спартак» — «Рубин»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Спартак» потерпел поражение от «Рубина» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на «Открытие Арене», завершилась со счетом 0:2.

    В конце первого тайма «красно-белые» остались в меньшинстве после того, как Роман Зобнин получил вторую желтую карточку за откровенный удар по ногам Дениса Макарова на чужой половине поля.

    Казанцы воспользовались численным преимуществом на 53-й минуте. Хвича Кварацхелия пасом нашел Джордже Деспотовича во владениях Александра Максименко, а тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

    На 71-й минуте составы команд уравнялись — Оливер Абильгор получил вторую желтую карточку за грубый фол против Александра Соболева. Впрочем, это не помогло москвичам отыграться.

    Более того, на 89-й минуте Деспотович оформил дубль, удачно сыграв на добивании, и установил окончательный результат.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Рубин 0:2
    Голы: 0:1 Джордже Деспотович (53'), 0:2 Джордже Деспотович (89') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Георгий Джикия, Павел Маслов (Зелимхан Бакаев, 81'), Йоррит Хендрикс (Алекс Краль, 46'), Виктор Мозес, Квинси Промес, Роман Зобнин, Александр Соболев, Эсекьель Понсе Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Александр Зуев (Силвие Бегич, 25'), Илья Самошников, Олег Шатов, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров (Солтмурад Бакаев, 85'), Оливер Абильгор, Леон Мусаев (Дарко Йевтич, 81'), Джордже Деспотович Предупреждения: Олег Шатов (7'), Самуэль Жиго (12'), Виктор Мозес (20'), Силвие Бегич (26'), Роман Зобнин (37'), Роман Зобнин (45'), Оливер Абильгор (62'), Оливер Абильгор (71'), Александр Соболев (75'), Георгий Джикия (87')

    В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место (35 очков), а «Рубин» — седьмое (31 очко).

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