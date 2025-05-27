Флорида — Каролина. Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 27 мая 2025 года

В четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 27 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: В 82 матчах общего этапа сезона «Флорида» набрала 98 очков. В таблице Атлантического дивизиона команда прописалась на 3-й строчке, на 1 турнирный пункт опередив «Оттаву».

Последние матчи: В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Пантерз» выдали семь непредсказуемых матчей с «Торонто». Стол насыщенное противостояние закончилось на территории «Мэйпл Лифс» крупной победой гостей — 6:1.

В отличие от серии с канадцами, соперничество с «Каролиной» в настоящий момент проходит полностью под диктовку команды Пола Мориса. В трех матчах кряду «Флорида» разгромила оппонента с разницей в 3 шайбы и более — 5:2; 5:0; 6:2.

Не сыграют: Сэм Рейнхарт (под вопросом).

Состояние команды: В финале Восточной конференции «Флорида» демонстрирует полное превосходство над «Каролиной», атакующие действия которой были полностью нейтрализованы в трех предыдущих встречах.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Команда Пола Мориса сохраняет спокойствие и четко следует заданному курсу в отдельном матче. Ее игровой план подразумевает давление в чужой зоне, за счет которого «Пантерз» добиваются эффективной реализации.

Вместе с тем тактическая структура «Флориды» настроена на надежность на своей половине площадки. С эмоциональной устойчивостью и хорошим кубковым опытом, «Пантерз» удается свести к минимуму ошибки в обороне.

«Каролина»

Путь к плей-офф: «Каролина» завершила регулярный чемпионат на 2-м месте в таблице Столичного дивизиона, заработав в 82 играх 99 очков. В борьбе лидеров «Кейнс» уступили «Вашингтону» с разницей в 12 пунктов.

Последние матчи: В первой кубковой серии «Каролина» уверенно разобралась с «Нью-Джерси» в пяти матчах, после чего достаточно быстро уладила все вопросы с «Вашингтоном» за счет череды крупных побед.

На фоне раннего завершения двух предыдущих стадий команда Рода Бриндамора рискует провести серию с «Флоридой» без единого успеха в контексте результатов. Три недавние встречи «Харрикейнз» сопровождались разгромным поражением — 2:5; 0:5; 2:6.

Не сыграют: Йеспер Фаст, Джайлен Чатфилд (под вопросом), Шон Уокер (под вопросом).

Состояние команды: В двух предыдущих сериях «Каролина» приучила к своим слаженным действиям и практически безошибочной игре с точки зрения системы.

Но готовность к более серьезным условиям борьбы оказалась иллюзорной. В противостоянии с «Флоридой» предыдущие идеи команды Рода Бриндамора не сработали. «Харрикейнз» утратили характерную устойчивость к давлению.

Атакующая игра «Каролины» просела в эффективности на фоне отсутствия четких действий в завершающей фазе. Вместе с тем каждая игра «Кейнс» сопровождается большим количеством ошибок в обороне, которые к этому моменту стали фатальными.

Статистика для ставок

«Флорида» побеждает на протяжении 4-х матчей кряду

В 5 матчах из 6 последних «Флорида» забивала не менее 5 голов

В 3-х гостевых матчах из 4-х предыдущих «Каролина» не забивала больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.41, а победа «Каролины» — в 3.38.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: К текущему моменту «Флорида» подтверждает полное превосходство над «Каролиной» не только по числу побед, но и в организации игры в целом. Потерявший уверенность соперник для «Пантерз» станет удобной мишенью на домашнем льду.

Ставка: «Флорида» победит за 1.97.

Прогноз: На этапе противостояния без права на ошибку «Каролина» отчаянно навяжет борьбу, чтобы вернуть серию в родной город, но «Флорида» в трех предыдущих встречах оставалась на высоте в плане реализации наступательных идей.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.