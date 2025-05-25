Хачанов — Вукич. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Александра Вукича в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Вукич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен на неделе перед французским мэйджором успел сыграть на турнире в Женеве.

Несмотря на то, что ему удалось дойти до четвертьфинала, успешным это выступление не назовешь.

В стартовом матче Хачанов встречался с Кеем Нисикори, который неплохо боролся в первом сете, вел 5:2 во втором, но в итоге снялся из-за травмы. После этого Хачанов проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру — 6:4, 4:6, 4:6.

Этой весной Хачанов провел на грунте 12 матчей. На этом отрезке у него семь побед и пять поражений.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Лучшим результатом Карена на грунте в 2025-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.

Вукич

У Александра тем временем пока отрицательный баланс на грунте в этом году — четыре победы и семь поражений.

Теннисист из Австралии не прошел квалификацию в Монте-Карло, Мюнхене и Гамбурге, а также проиграл на старте турниров в Марракеше и Мадриде.

К слову, в Гамбурге Вукич уступил 287-й ракетке мира Димитару Кузманову.

Единственный позитивный момент — выход в полуфинал «челленджера» в португальском Эшториле. Во втором круге Вукич разгромил американца Маркоса Гирона.

Вукич ранее лишь дважды играл на уровне основной сетки Ролан Гаррос. При этом в обоих случаях ему не удалось пройти первый раунд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Хачанов спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Вукича можно поставить за 7.50.

Прогноз: да, скорее всего, Карен обыграет соперника, для которого теннис на грунте явно не самое любимое удовольствие.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой по геймам (-7,5) за 1.99.