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    Хачанов разочарует на старте Ролан Гаррос?

    Хачанов — Вукич. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Вукич
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Александра Вукича в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Вукич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен на неделе перед французским мэйджором успел сыграть на турнире в Женеве.

    Несмотря на то, что ему удалось дойти до четвертьфинала, успешным это выступление не назовешь.

    В стартовом матче Хачанов встречался с Кеем Нисикори, который неплохо боролся в первом сете, вел 5:2 во втором, но в итоге снялся из-за травмы.  После этого Хачанов проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру — 6:4, 4:6, 4:6.

    Этой весной Хачанов провел на грунте 12 матчей. На этом отрезке у него семь побед и пять поражений.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Лучшим результатом Карена на грунте в 2025-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.

    Вукич

    У Александра тем временем пока отрицательный баланс на грунте в этом году — четыре победы и семь поражений.

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    • Теннисист из Австралии не прошел квалификацию в Монте-Карло, Мюнхене и Гамбурге, а также проиграл на старте турниров в Марракеше и Мадриде.

    К слову, в Гамбурге Вукич уступил 287-й ракетке мира Димитару Кузманову.

    Единственный позитивный момент — выход в полуфинал «челленджера» в португальском Эшториле. Во втором круге Вукич разгромил американца Маркоса Гирона.

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    Вукич ранее лишь дважды играл на уровне основной сетки Ролан Гаррос. При этом в обоих случаях ему не удалось пройти первый раунд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Хачанов спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Вукича можно поставить за 7.50.

    Прогноз: да, скорее всего, Карен обыграет соперника, для которого теннис на грунте явно не самое любимое удовольствие.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой по геймам (-7,5) за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хачанов — Вукич?

    Матч Хачанов — Вукич состоится 25 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хачанов — Вукич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Хачанова с форой по геймам (-7,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хачанов — Вукич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Хачанова с форой по геймам (-7,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Вукич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Вукич?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Хачанов спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Вукича можно поставить за 7.50.

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    Хачанов — Вукич: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 25.05.202512:00. Хачанов разочарует на старте Ролан Гаррос?
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