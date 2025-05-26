Рус — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Голландка Аранча Рус и колумбийка Мария Осорио Серрано встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Осорио Серрано, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Аранча Рус

Последние сезоны у Рус получаются успешными только на коротких отрезках времени, и, как правило, они выпадают на травяной сезон.

Аранча умеет адаптироваться к любому покрытию, что она доказала на недавнем словенском фьючерсе, где она добралась до полуфинала турнира, но проиграла австрийке Грабер.

Всего же на грунте голландка выиграла больше 10 матчей с начала календарного года, поэтому готовность играть на этом покрытии у неё просто отличная.

В поединке против Осорио Серрано придётся довольно сильно постараться, чтобы диктовать свои условия в матче и бороться с южноамериканской теннисисткой на равных.

Мария Осорио Серрано

Среди всех латиноамериканских теннисисток Осорио Серрано является одной из наиболее стабильных при игре на грунте.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В текущем сезоне она подтверждает свой высокий статус, поскольку она налегке забрала домашний грунтовый турнир в Боготе.

На прошлой неделе в Рабате ей удалось дойти до стадии полуфинала, но там она не смогла сломить сопротивление румынки Кристиан.

К «Ролан Гаррос» колумбийка всегда подходит в хорошей форме, и этот раз не станет исключением. У Марии куда больше шансов победить в матче против Рус.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в колумбийку в этом поединке: победа Рус — 3.12, победа Осорио Серрано — 1.37.

Прогноз: Осорио Серрано выиграет этот матч, но не без проблем.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.81.

Альтернативный прогноз: Аранча навяжет борьбу своей сопернице.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.49.