Рус — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Аранча Рус
Мария Осорио
Аранча Рус
Последние сезоны у Рус получаются успешными только на коротких отрезках времени, и, как правило, они выпадают на травяной сезон.
Аранча умеет адаптироваться к любому покрытию, что она доказала на недавнем словенском фьючерсе, где она добралась до полуфинала турнира, но проиграла австрийке Грабер.
Всего же на грунте голландка выиграла больше 10 матчей с начала календарного года, поэтому готовность играть на этом покрытии у неё просто отличная.
В поединке против Осорио Серрано придётся довольно сильно постараться, чтобы диктовать свои условия в матче и бороться с южноамериканской теннисисткой на равных.
Мария Осорио Серрано
Среди всех латиноамериканских теннисисток Осорио Серрано является одной из наиболее стабильных при игре на грунте.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В текущем сезоне она подтверждает свой высокий статус, поскольку она налегке забрала домашний грунтовый турнир в Боготе.
На прошлой неделе в Рабате ей удалось дойти до стадии полуфинала, но там она не смогла сломить сопротивление румынки Кристиан.
К «Ролан Гаррос» колумбийка всегда подходит в хорошей форме, и этот раз не станет исключением. У Марии куда больше шансов победить в матче против Рус.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в колумбийку в этом поединке: победа Рус — 3.12, победа Осорио Серрано — 1.37.
Прогноз: Осорио Серрано выиграет этот матч, но не без проблем.
- 1.95Картал — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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- 1.92Дзеппьери — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.81.
Альтернативный прогноз: Аранча навяжет борьбу своей сопернице.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.49.