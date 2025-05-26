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    Рус окажет сопротивление колумбийке?

    Рус — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рус — Осорио Серрано
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    Аранча Рус
    Голландка Аранча Рус и колумбийка Мария Осорио Серрано встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Осорио Серрано, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Аранча Рус

  • Нидерланды
    •  Аранча Рус 17:30 Мария Осорио

    Мария Осорио

  • Колумбия
    •

    Аранча Рус

    Последние сезоны у Рус получаются успешными только на коротких отрезках времени, и, как правило, они выпадают на травяной сезон.

    Аранча умеет адаптироваться к любому покрытию, что она доказала на недавнем словенском фьючерсе, где она добралась до полуфинала турнира, но проиграла австрийке Грабер.

    Всего же на грунте голландка выиграла больше 10 матчей с начала календарного года, поэтому готовность играть на этом покрытии у неё просто отличная.

    В поединке против Осорио Серрано придётся довольно сильно постараться, чтобы диктовать свои условия в матче и бороться с южноамериканской теннисисткой на равных.

    Мария Осорио Серрано

    Среди всех латиноамериканских теннисисток Осорио Серрано является одной из наиболее стабильных при игре на грунте.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В текущем сезоне она подтверждает свой высокий статус, поскольку она налегке забрала домашний грунтовый турнир в Боготе.

    На прошлой неделе в Рабате ей удалось дойти до стадии полуфинала, но там она не смогла сломить сопротивление румынки Кристиан.

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    К «Ролан Гаррос» колумбийка всегда подходит в хорошей форме, и этот раз не станет исключением. У Марии куда больше шансов победить в матче против Рус.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в колумбийку в этом поединке: победа Рус — 3.12, победа Осорио Серрано — 1.37.

    Прогноз: Осорио Серрано выиграет этот матч, но не без проблем.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.81.

    Альтернативный прогноз: Аранча навяжет борьбу своей сопернице.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.49.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рус — Осорио Серрано?

    Матч Рус — Осорио Серрано состоится 26 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рус — Осорио Серрано?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рус — Осорио Серрано?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рус — Осорио Серрано?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рус — Осорио Серрано?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Рус — Осорио Серрано: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 26.05.202517:30. Рус окажет сопротивление колумбийке?
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