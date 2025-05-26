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    Кто одержит победу в игре равных теннисисток?

    Картал — Андреева. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Картал — Андреева
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    Эрика Андреева
    Британка Сонай Картал сыграет против россиянки Эрики Андреевой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Картал

    Британская теннисистка не радует результатами на грунте, в Париже Сонай Картал сыграла всего два матча, выиграв у японки Ито и проиграв Жакмо из Франции.

    Было ещё выступление в Риме, в котором Картал добилась победы в матче против автралийки Кимберли Биррелл (4:6, 6:3, 6:4) и оступилась в игре с Линдой Носковой из Чехии (4:6, 2:6).

    На кортах Мадрида и Руана теннисистка из Великобритании дальше второго раунда так и не смогла пройти.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Сонай Картал занимает 53 место в рейтинге WTA.

    Андреева

    Эрику Андрееву преследует черная полоса игр, россиянка проиграла в пятом матче подряд. Сезон на грунте для теннисистки складывается неудачно: 1 победа и 6 поражений.

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    • Последнее выступление было в Париже, Эрика Андреева в первом же раунде уступила Кэти Бултер из Великобритании (4:6, 4:6).

    На корте спортсменки провели 1 час и 50 минут. За это время теннисистка из России один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

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    Эрика Андреева занимает 101 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Картал букмекеры предлагают за 1.95.

    Прогноз: В прошлом сезоне на Уимблдоне Картал добилась победы над Андреевой (6:3, 6:1). Есть большая вероятность, что британка повторит успех.

    Рекомендуемая ставка: Победа Картал с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Картал — Андреева?

    Матч Картал — Андреева состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Картал — Андреева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Картал.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Картал — Андреева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Картал» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Картал — Андреева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Картал — Андреева?

    Коэффициенты букмекеров: : На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Картал букмекеры предлагают за 1.95.

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