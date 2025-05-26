Картал — Андреева. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Британка Сонай Картал сыграет против россиянки Эрики Андреевой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Картал

Британская теннисистка не радует результатами на грунте, в Париже Сонай Картал сыграла всего два матча, выиграв у японки Ито и проиграв Жакмо из Франции.

Было ещё выступление в Риме, в котором Картал добилась победы в матче против автралийки Кимберли Биррелл (4:6, 6:3, 6:4) и оступилась в игре с Линдой Носковой из Чехии (4:6, 2:6).

На кортах Мадрида и Руана теннисистка из Великобритании дальше второго раунда так и не смогла пройти.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Сонай Картал занимает 53 место в рейтинге WTA.

Андреева

Эрику Андрееву преследует черная полоса игр, россиянка проиграла в пятом матче подряд. Сезон на грунте для теннисистки складывается неудачно: 1 победа и 6 поражений.

Последнее выступление было в Париже, Эрика Андреева в первом же раунде уступила Кэти Бултер из Великобритании (4:6, 4:6).

На корте спортсменки провели 1 час и 50 минут. За это время теннисистка из России один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Эрика Андреева занимает 101 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Картал букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: В прошлом сезоне на Уимблдоне Картал добилась победы над Андреевой (6:3, 6:1). Есть большая вероятность, что британка повторит успех.

Рекомендуемая ставка: Победа Картал с коэффициентом 1.95.