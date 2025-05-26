Экспресс дня 26 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим стыковой матч чемпионата Германии, норвежской Элитсерией и шведской Аллсвенскан На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Эльверсберг» — «Хайденхайм»

Футбол. Чемпионат Германии. Стыковой матч

В первом стыковом матче «Эльверсберг» вел после первого тайма со счетом 2:0, но не смог удержать свое преимущество, пропустив после перерыва два мяча. При этом его преимущество в первые 45 минут не вытекало из логики игры.

«Хайденхайм» владел инициативой, а во второй половине заметно прибавил и легко ликвидировал гандикап. Вообще, «Эльверсберг» не обладает сильным составом, там мало игроков с опытом игры в Бундеслиге, а отличные результаты во многом заслуга тренера Штеффана Хорста.

В первой игре «Хайденхайм» заставил понервничать своих болельщиков, пропустив в начале встречи два мяча, но потом все встало на свои места и подопечные Франка Шмидта довольно легко ликвидировали отрыв.

Сказались отличные замены и умелое руководство Шмидта своей командой. В «Хайденхайме» все подстроено под него, а руководит он командой с 2007 года, пройдя с ней путь с Пятого дивизиона и превратив в узнаваемый бренд в Германии. Не верится, что «Хайденхайм» с неплохим подбором игроков уступит пусть даже и в гостях.

Наш прогноз: «Хайденхайм» не проиграет за 1,60.

КФУМ — «Волеренга»

Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсериен

Пока сезона для КФУМа из Осло откровенно не задался, команда идет на предпоследнем месте в чемпионате Германии. Сказались потери лидеров в межсезонье, а им на замену были приобретены футболисты более низкого класса.

В пяти последних матчах на счету КФУМ всего одно очко и разница мячей 2-10. При этом единственное очко было в игре с «Хам-Кам» (0:0), который выглядит не намного лучше.

В этом сезоне «Волеренга» вернулась в Элитсериен и сразу заявила о своих амбициях, подписав несколько качественных футболистов в межсезонье. Команда обладает неплохим бюджетом, а возглавляет ее Гейр Бакке, имеющий опыт работы в более сильных клубах.

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Пока «Волеренга» идет на 12-м месте с 8 очками в таблице Элитсериен, но в некоторых матчах она недобрала очков, как с «Хам-Кам» (1:1) в последнем туре, где владела инициативой, но ухитрилась пропустить гол из ничего. Вряд ли гости смогут проиграть в этой встрече команде, которая не в лучшем состоянии и подходит с потерями в составе.

Наш прогноз: победа «Волеренги» с форой 0 за 1,83.

«Хаммарбю» — «Дегерфорс»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

В этом сезоне «Хаммарбю» является одной из самых ярких команд чемпионата и по праву идет в верхней части турнирной таблицы, показывая очень результативный футбол (20 голов в 11 матчах).

Роль первой скрипки в ее составе играет ветеран Наир Бесара, ведущий всю игру, раздающий великолепные передачи и обладающий отличным ударом. Вокруг него собраны также качественные футболисты (Абрахам, Эраби, Маджид). «Хаммарбю» будет бороться за золото в этом сезоне.

«Дегерфорс» вернулся в Аллсвенскан в этом сезоне и пока команда играет очень неровно, чередуя яркие и провальные матчи. Тем не менее, она сейчас располагается в середине турнирной таблицы.

В прошлом туре «Дегерфорс» уступил дома «Гетеборгу» (1:3), до этого была победа в гостях над «Норчеппингом» (2:1) и поражение от чемпиона прошлого сезона «Мальме» (4:1). Особо показательна была игра против «Мальме», который сейчас далек от лучшей формы. В ней новичок элитного дивизиона ничего не смог противопоставить фавориту. «Хаммарбю» же сейчас намного мощнее, особенно на своем поле.

Наш прогноз: победа «Хаммарбю» с форой -1 за 1,59.

Общий коэффициент — 4,65.