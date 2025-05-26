Аль-Фатех — Аль-Наср. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 26 мая 2025 года

26 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Фатех» — «Аль-Наср», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Фатех»

Турнирное положение: «Аль-Фатех» намерен завершить сезон в десятке. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Фатех» на один пункт отстает от искомой позиции. А вот забила команда лишь 44 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аль-Фатех» сумел одолеть «Дамак» (1:0).

До того команда в перестрелке уступила «Аль-Хилялю» (3:4). При этом чуть ранее она минимально уступила «Аль-Вехде».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Фатех» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Фатех» в последних матчах смотрелся относительно выгодно. Да и угроза вылета из элиты уже не довлеет над командой.

Матчи с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Фатех» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается не дать развернуться мощной атакующей линии соперника.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» бьется за попадание на пьедестал. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» на один пункт отстает от «Аль-Кадисии». При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Аль-Наср» одолел «Аль-Халидж» (2:0).

До того команда не смогла переиграть «Аль-Таавун» (1:1). Зато поединок с «Аль-Ахдудом» завершился феерической викторией (9:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» твердо намерен финишировать в тройке. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

При этом «Аль-Наср» не преуспевает в плане надежности своих тылов. Более того, команде Криштиану Роналду явно недостает банальной стабильности.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и неувядающий Роналду наколотил уже 24 мяча в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только не все теперь зависит от «Аль-Насра».

Статистика для ставок

«Аль-Наср» не проигрывал в 3 последних поединках

«Аль-Фатех» до последней виктории уступил дважды кряду

«Аль-Наср» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.40.

Прогноз: Номинальные гости борются за попадание в тройку, так что явно будут максимально активны в атаке.

«Аль-Фатех» имеет не столь надежные тылы, плюс оппонент выглядит в разы сильнее и более мотивирован.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63