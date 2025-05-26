Рузе — Кесслер. Ставка (к. 2.37) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Габриэла Рьюз
Маккартни Кесслер
Габриэла Рузе
Готовность Рузе к грунтовому сезону достаточно серьёзная, если судить по её результатам на этом покрытии с начала сезона.
Она играла в полуфинале грунтового соревнования во французском Руане, но не смогла пройти украинку Свитолину.
На турнире в Риме румынка уверенно прошла квалификацию и даже смогла преодолеть один круг в основной сетке престижного соревнования.
Многое будет зависеть от настроение Габриэлы. Если у неё не начнет валиться все из рук со старта поединка, то она вполне может рассчитывать на проход по дистанции дальше.
Маккартни Кесслер
В прошлом году Кесслер совершила долгожданный шаг в развитии и по делу вошла в топ-50 сильнейших теннисисток мира.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Американка за прошедший сезон научилась точно и технично попадать первую подачу, а также достойно держать мяч на задней линии.
В этом году она успела поиграть в финале на домашнем турнире в Остине, но уступила в решающем матче Пегуле.
На грунте она выглядит не так убедительно, как на синтетике, но с такой соперницей, как Рузе, ей вполне по силам справиться.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Рузе — 1.59, победа Кесслер — 2.37.
Прогноз: Американка имеет весьма неплохие шансы продвинуться по дистанции дальше.
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Ставка: П2 за 2.37.
Альтернативный прогноз: Встреча вполне может растянуться на три партии.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.