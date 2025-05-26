Рузе — Кесслер. Ставка (к. 2.37) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

Румынка Габриэла Рузе и американка Маккензи Кесслер встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рузе — Кесслер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Габриэла Рузе

Готовность Рузе к грунтовому сезону достаточно серьёзная, если судить по её результатам на этом покрытии с начала сезона.

Она играла в полуфинале грунтового соревнования во французском Руане, но не смогла пройти украинку Свитолину.

На турнире в Риме румынка уверенно прошла квалификацию и даже смогла преодолеть один круг в основной сетке престижного соревнования.

Многое будет зависеть от настроение Габриэлы. Если у неё не начнет валиться все из рук со старта поединка, то она вполне может рассчитывать на проход по дистанции дальше.

Маккартни Кесслер

В прошлом году Кесслер совершила долгожданный шаг в развитии и по делу вошла в топ-50 сильнейших теннисисток мира.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Американка за прошедший сезон научилась точно и технично попадать первую подачу, а также достойно держать мяч на задней линии.

В этом году она успела поиграть в финале на домашнем турнире в Остине, но уступила в решающем матче Пегуле.

На грунте она выглядит не так убедительно, как на синтетике, но с такой соперницей, как Рузе, ей вполне по силам справиться.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Рузе — 1.59, победа Кесслер — 2.37.

Прогноз: Американка имеет весьма неплохие шансы продвинуться по дистанции дальше.

Ставка: П2 за 2.37.

Альтернативный прогноз: Встреча вполне может растянуться на три партии.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.