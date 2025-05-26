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    Рузе сможет отправить домой Кесслер?

    Рузе — Кесслер. Ставка (к. 2.37) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 26 мая 2025 года

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    Габриэла Рузе
    Румынка Габриэла Рузе и американка Маккензи Кесслер встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рузе — Кесслер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Габриэла Рьюз

  • Румыния
    •  Габриэла Рьюз 15:30 Маккартни Кесслер

    Маккартни Кесслер

  • США
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    Габриэла Рузе

    Готовность Рузе к грунтовому сезону достаточно серьёзная, если судить по её результатам на этом покрытии с начала сезона.

    Она играла в полуфинале грунтового соревнования во французском Руане, но не смогла пройти украинку Свитолину.

    На турнире в Риме румынка уверенно прошла квалификацию и даже смогла преодолеть один круг в основной сетке престижного соревнования.

    Многое будет зависеть от настроение Габриэлы. Если у неё не начнет валиться все из рук со старта поединка, то она вполне может рассчитывать на проход по дистанции дальше.

    Маккартни Кесслер

    В прошлом году Кесслер совершила долгожданный шаг в развитии и по делу вошла в топ-50 сильнейших теннисисток мира.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Американка за прошедший сезон научилась точно и технично попадать первую подачу, а также достойно держать мяч на задней линии.

    В этом году она успела поиграть в финале на домашнем турнире в Остине, но уступила в решающем матче Пегуле.

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    На грунте она выглядит не так убедительно, как на синтетике, но с такой соперницей, как Рузе, ей вполне по силам справиться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Рузе — 1.59, победа Кесслер — 2.37.

    Прогноз: Американка имеет весьма неплохие шансы продвинуться по дистанции дальше.

    Ставка: П2 за 2.37.

    Альтернативный прогноз: Встреча вполне может растянуться на три партии.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рузе — Кесслер?

    Матч Рузе — Кесслер состоится 26 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рузе — Кесслер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рузе — Кесслер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.37.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рузе — Кесслер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рузе — Кесслер?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Рузе — Кесслер: прогноз и ставка за 2.37, статистика, коэффициенты матча 26.05.202515:30. Рузе сможет отправить домой Кесслер?
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