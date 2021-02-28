«Сампдория» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

одержала победу надв выездном матче 24-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Генуе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Бергамцы вышли вперед на 40-й минуте, когда Луис Муриель сделал пас на Руслана Малиновского, тот на скорости вошел в штрафную и сразу же с левой отправил мяч в дальнюю «девятку».

На 70-й минуте гости удвоили свое преимущество. Йоаким Мехле вырезал подачу в штрафную, Робин Госенс сыграл на опережение и послал мяч в верхний угол ворот.

Алексей Миранчук на 83-й минуте заменил Малиновского, но результативными действиями не отметился.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Аталанта 0:2 Голы: 0:1 Руслан Малиновский (40'), 0:2 Робин Гозенс (70') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Алекс Феррари, Олбин Экдаль, Валерио Верре (Бальде Кейта, 61'), Якуб Янкто (Гастон Рамирес, 67'), Мортен Торсби, Миккель Дамсгор (Антонио Кандрева, 67'), Антонино ла Гумина (Фабио Квальярелла, 61') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Йоаким Мехле, Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 83'), Марио Пашалич (Маттео Пессина, 59'), Луис Мурьель (Йосип Иличич, 59') Предупреждения: Ремо Фройлер (10'), Рафаэл Толой (47'), Олбин Экдаль (63'), Мартен де Рон (81')

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает четвертое место (46 очков), а «Сампдория» — десятое (30 очков).