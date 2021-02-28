«Краснодар» — «Урал»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Краснодарцы провели атаку левым флангом, Чернов навесил в штрафную, Сулейманов подстроился и пробил по воротам — Годзюр среагировал, но Шапи со второй попытки поразил ворота «Урала».
На 35-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Смольников на чужой половине поля врезал сзади по ногам Эль-Кабиру. Арбитр Карасёв сразу же показал вторую жёлтую карточку Игорю.
Счет сравнялся на 52-й минуте. Рафал Аугустыняк получил передачу у чужой штрафной, подготовил удар и пробил без помех — мяч залетел в ближний нижний угол ворот «Краснодара».
Спустя семь минут Рафал оформил дубль. После фланговой подачи во вратарскую Кайо выбил мяч, но не так далеко — к радиусу штрафной, откуда Аугустыняк ударом с лёта поразил цель — мяч от штанги отправился в сетку ворот.
«Быки» ушли от поражения на 85-й минуте. Вандерсон с правого фланга исполнил подачу в штрафную, де Вильена сделал скидку во вратарскую, откуда Кабелла головой направил мяч в угол ворот.
«Краснодар» занимает восьмое место, набрав 31 очко. «Урал» находится на 12-й строчке таблицы РПЛ, имея 22 очка.
7 марта состоятся матчи «Урал» — «Уфа» и «Спартак» — «Краснодар».