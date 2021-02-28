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    «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом»

    «Краснодар» — «Урал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Краснодарцы провели атаку левым флангом, Чернов навесил в штрафную, Сулейманов подстроился и пробил по воротам — Годзюр среагировал, но Шапи со второй попытки поразил ворота «Урала».

    На 35-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Смольников на чужой половине поля врезал сзади по ногам Эль-Кабиру. Арбитр Карасёв сразу же показал вторую жёлтую карточку Игорю.

    Счет сравнялся на 52-й минуте. Рафал Аугустыняк получил передачу у чужой штрафной, подготовил удар и пробил без помех — мяч залетел в ближний нижний угол ворот «Краснодара».

    Спустя семь минут Рафал оформил дубль. После фланговой подачи во вратарскую Кайо выбил мяч, но не так далеко — к радиусу штрафной, откуда Аугустыняк ударом с лёта поразил цель — мяч от штанги отправился в сетку ворот.

    «Быки» ушли от поражения на 85-й минуте. Вандерсон с правого фланга исполнил подачу в штрафную, де Вильена сделал скидку во вратарскую, откуда Кабелла головой направил мяч в угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Урал 2:2
    Голы: 1:0 Магомед-Шапи Сулейманов (12'), 1:1 Рафал Аугустыняк (52'), 1:2 Рафал Аугустыняк (59'), 2:2 Реми Кабелла (86') Краснодар: Станислав Агкацев, Егор Сорокин, Евгений Чернов (Амбруаз Ойонго Битоло, 33'), Игорь Смольников, Кайо, Юрий Газинский, Кристофер Ольссон (Тонни Триндаде Вильена, 63'), Виктор Классон, Магомед-Шапи Сулейманов (Реми Кабелла, 72'), Ари (Вандерсон, 63'), Алексей Ионов Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Владимир Рыков, Рафал Аугустыняк, Эрик Космин Бикфалви, Ylldren Ibrahimaj (Рамазан Гаджимурадов, 75'), Бранко Йовичич (Даниэль Мишкич, 46'), Отман Эль-Кабир (Артем Максименко, 84'), Павел Погребняк (Андрей Панюков, 68') Предупреждения: Бранко Йовичич (4'), Игорь Смольников (26'), Игорь Смольников (35'), Владимир Рыков (48')

    «Краснодар» занимает восьмое место, набрав 31 очко. «Урал» находится на 12-й строчке таблицы РПЛ, имея 22 очка.

    7 марта состоятся матчи «Урал» — «Уфа» и «Спартак» — «Краснодар».

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