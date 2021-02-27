Жеребьевка четвертьфинала Кубка России пройдет 3 марта Фото: globallookpress.com
Ранее исполком РФС принял решение перенести матчи четвертьфинала Кубка России на 7-8 апреля.
На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала, еще один определится в матче между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом», который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды.
Участниками четвертьфинала на данный момент стали московские «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, тульский «Арсенал», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат» и «Сочи».