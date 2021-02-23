«Ростов» объявил об уходе Еременко

«Ростов» на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с полузащитником Романом Еременко.

Инициатором этого решения стал Еременко. 33-летний футболист вернется в Финляндию.

«После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее, двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба.

Роман — яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. У меня хорошие и добрые отношения с семьей Еременко, но Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу. Я желаю семье Еременко удачи и успехов, семья превыше всего», — сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

По словам Еременко, он давно думал над тем, чтобы покинуть «Ростов».

«Я хочу поблагодарить ФК "Ростов" за проявленный ко мне интерес, руководство клуба и тренерский штаб — за доверие. Спасибо партнерам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы.

Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков ФК "Ростов" за их сумасшедшую поддержку и преданность команде.

Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам.

Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать "Ростову" удачи во всем», — сказал Еременко.

Еременко провел в составе «Ростова» 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.