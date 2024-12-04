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    Дальневосточная серия «Локомотив» закончится победой

    «Амур» — «Локомотив». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Локомотив»
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    «Амур» в матче с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» примет «Локомотив». Игра пройдет на «Платинум Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: За 32 игры хабаровчане смогли заработать 17 очков, с которыми занимают 12-е место в таблице Востока, отставая от клубов первой восьмерки на 12 турнирных пунктов.

    Последние матчи: Ранее «Амур» пережил продолжительную серию неудач, которая разрослась до четырнадцати матчей и остановилась на встрече со «Спартаком» в столице — 3:7.

    Амур — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Поставить на паузу поток поражений команда Виктора Костюченка смогла в матче с «Барысом» — 3:0, за которым последовали очередные осечки в играх «Адмиралом» — 3:5 и СКА — 5:7. Накануне «Амур» добился победы над «Сочи» — 2:1.

    Не сыграют: Игорь Бобков, Девин Броссо, Александр Брынцев.

    Состояние команды: На фоне успехов недавнего прошлого нынешний сезон складывается для «Амура» недопустимым образом с учетом потенциала и амбиций дальневосточного клуба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Еще до начала регулярного чемпионата «Амур» готовился как минимум бороться за место в зоне плей-офф, однако продолжительный спад вынуждает хабаровчан подстраиваться под новые турнирные задачи.

    После расставания с Андреем Мартемьяновым у «Амура» не произошло никаких предметных изменений с точки зрения результатов, тем не менее атакующая игра демонстрирует некие проблески прогресса.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Ярославцы продолжают безраздельно лидировать в таблице Западной конференции. С 56 набранными очками «Локо» опережает конкурентов на 10+ баллов.

    Последние матчи: В первой половине прошлого месяца «Локомотив» проиграл ЦСКА — 0:2 и прервал таким образом серию из одиннадцати побед подряд, которой немного не хватило до клубного рекорда.

    После встречи с «армейцами» команда Игоря Никитина обыграла «Торпедо» — 1:0 и «Витязь» — 2:1 ОТ, затем уступила «Торпедо» — 0:3 и «Динамо» Москва — 0:3, а также взяла верх над «Трактором» — 4:2 и «Адмиралом» — 3:0.

    Не сыграют: В составе «Локомотива» нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Шансы «Локомотива» на плодотворную кубковую кампанию неуклонно растут на фоне стабильности, которую демонстрируют ярославцы с начала сезона.

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    Команда Игоря Никитина по-прежнему добивается успехов за счет прагматизма, зачастую жертвуя зрелищностью. Однако идеи «Локомотива», от которых в восторге далеко не каждый, доказывают свою эффективность.

    С точки зрения конструктивных решений «Локомотиву» менять сейчас что-либо бессмысленно: ярославцы действуют дисциплинировано и сохраняют правильный баланс между закрытой игрой и ситуациями, когда нужно взвинчивать темп.

    Статистика для ставок

    • «Амур» проиграл в девяти домашних встречах из десяти последних

    • В пяти последних гостевых матчах «Локомотива» минимум одна команда покидала площадку без пропущенных шайб

    • Ни в одном гостевом матче «Локомотива» из пяти последних не был пробит тотал больше 3.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 4.42, ничья — в 4.30, а победа «Локомотива» — в 1.74.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 4.5 — за 1.87.

    Прогноз: В матчах подобного уровня «Локомотив» выходит на лед в статусе неоспоримого фаворита. Едва ли в предстоящей встрече ситуация сложится иначе, хотя «Амур», безусловно, попытается оказать сопротивление.

    Ставка: «Локомотив» победит + ТБ 3.5 за 2.00.

    Прогноз: Несмотря на попытки «Амура» навязать борьбу — а будут они точно — «Локомотиву» не составит труда разобраться с кризисной командой с присущей ему уверенностью.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет ни одного периода за 1.80.

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    «Амур» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на хоккей. Дальневосточная серия «Локомотив» закончится победой
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