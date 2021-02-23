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    Источник: Еременко сам попросил «Ростов» о расторжении контракта

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    Стали известны новые подробности возможного ухода полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

    Роман Еременко
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    Роман Еременко

    Ранее сообщалось, Еременко расторгнет контракт с «Ростовом».

    «По моей информации, Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый в "Ростове" объем работы и понимает, что на одних передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает.

    Он думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 выйти на прежний уровень он уже не смог. Матч с "Ахматом" и недоработки в обороне — в частности, в моменте с пенальти в ворота "Ростова" — расставил все точки над i , но к тому шло еще на предсезонке.

    По итогам этого матча он попросил отпустить его в команду уровнем пониже, где его плюсы на сегодняшний день будут превосходить минусы. А сидеть в "Ростове" на скамейке он не был готов.

    Конфликта с Карпиным у него нет, а есть требования, которые он уже не готов выполнять», — написал в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

    Еременко играет за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 16 поединков, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Соглашение Еременко с ростовским клубом действует до 2023 года.

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