Источник: Еременко сам попросил «Ростов» о расторжении контракта

Стали известны новые подробности возможного ухода полузащитникаиз

Ранее сообщалось, Еременко расторгнет контракт с «Ростовом».

«По моей информации, Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый в "Ростове" объем работы и понимает, что на одних передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает.

Он думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 выйти на прежний уровень он уже не смог. Матч с "Ахматом" и недоработки в обороне — в частности, в моменте с пенальти в ворота "Ростова" — расставил все точки над i , но к тому шло еще на предсезонке.

По итогам этого матча он попросил отпустить его в команду уровнем пониже, где его плюсы на сегодняшний день будут превосходить минусы. А сидеть в "Ростове" на скамейке он не был готов.

Конфликта с Карпиным у него нет, а есть требования, которые он уже не готов выполнять», — написал в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Еременко играет за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 16 поединков, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Соглашение Еременко с ростовским клубом действует до 2023 года.