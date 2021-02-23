ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 16-22 февраля
  • 07:16
    • «Ростов» и Еременко близки к расторжению контракта
  • 00:58
    • «Севилья» в гостях обыграла «Осасуну»
  • 00:48
    • «Ювентус» разгромил «Кротоне», Роналду оформил дубль
  • 23:28
    • «Краснодар» подписал защитника «Монпелье»
  • 22:31
    • Минское «Динамо» и «Северсталь» пробились в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Ростов» и Еременко близки к расторжению контракта

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко с высокой долей вероятности покинет свой нынешний клуб.

    Роман Еременко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Еременко

    Как утверждает в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян, дончане планируют расторгнуть контракт с 33-летним финном. Причины данного решения не уточняются.

    Отмечается, что соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон и без выплаты компенсации за расторжение.

    Еременко играет за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 16 поединков, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Соглашение Еременко с ростовским клубом действует до 2023 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделала ли «Бавария» работу над ошибками?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Матч «Атлетико» — «Челси» будет скудным на голы
  • «Атлетико» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Стоит ждать голы и от «павлин», и от «святых»?
  • «Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лидс — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бирмингем — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  24.87
  • Суперэкспресс на еврокубки 23-25 февраля
  • Послезавтра в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вольфсберг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бруклин — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры