«Ростов» и Еременко близки к расторжению контракта

Полузащитникс высокой долей вероятности покинет свой нынешний клуб.

Как утверждает в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян, дончане планируют расторгнуть контракт с 33-летним финном. Причины данного решения не уточняются.

Отмечается, что соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон и без выплаты компенсации за расторжение.

Еременко играет за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 16 поединков, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Соглашение Еременко с ростовским клубом действует до 2023 года.