4 декабря в плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Шуртан» и «Олимпик». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шуртан» — «Олимпик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шуртан»

Турнирное положение: «Шуртан» минувший чемпионат провел во втором по ранге дивизионе страны. Там команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Шуртан» слабовато атакует, отличившись 34 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шуртан» расписал мировую с «Кокандом» (1:1).

До того команда минимально переиграла «Олимпик-Мобиуз». При этом чуть ранее она с боем уступила «Аралу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шуртан» забил 4 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шуртан» не проигрывал в 2 своих последних матчах. Да и вообще, победы команде даются с явной натугой.

Против «Олимпика» команда явно будет действовать с оглядкой на свои тылы. «Шуртан» постарается преуспеть в игре на контратаках.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в элитный дивизион. Вот только команде срочно нужно поднатореть в плане реализации.

«Олимпик»

Турнирное положение: «Олимпийцы» провалили минувший чемпионат Узбекистана. Команда завершила его на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Олимпик» в 26 матчах настрелял всего 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разгромно уступила. «Олимпийцы» были биты «Сурханом» (0:3).

До того команда минимально уступила «Бунёдкору». А вот встреча с АГМК завершилась боевой мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Олимпик» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Олимпийцы» не забивали в двух своих последних поединках. Да и не побеждает команда еще с конца октября.

При этом «Олимпик» ныне находится в психологической яме. А вот забивает команда в среднем менее одного мяча за матч.

«Олимпийцы» имеют достаточно скромный подбор игроков во всех линиях. А вот на стыковой матч настрой команды явно будет максимальным.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. За ташкентцев сыграет их опыт и сверхмотивация сохранить место в элите.

Статистика для ставок

«Шуртан» не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Олимпик» не побеждал в 5 своих последних матчах

«Олимпийцы» в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.27, а победа оппонента — в скромные 2.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.

Прогноз: Номинальные гости, несмотря на все свои проблемы, явно способны максимально настроиться на стыковой матч.

«Олимпик» уж точно будет активно атаковать, плюс ташкентцы превосходят соперника в классе.

Ставка: Победа «Олимпика» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04