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    «Шуртан» уступит «олимпийцам»

    «Шуртан» — «Олимпик». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 4 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Шуртан» — «Олимпик»
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    «Шуртан»
    4 декабря в плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Шуртан» и «Олимпик». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шуртан» — «Олимпик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шуртан»

    Турнирное положение: «Шуртан» минувший чемпионат провел во втором по ранге дивизионе страны. Там команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шуртан» слабовато атакует, отличившись 34 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шуртан» расписал мировую с «Кокандом» (1:1).

    До того команда минимально переиграла «Олимпик-Мобиуз». При этом чуть ранее она с боем уступила «Аралу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шуртан» забил 4 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шуртан» не проигрывал в 2 своих последних матчах. Да и вообще, победы команде даются с явной натугой.

    Против «Олимпика» команда явно будет действовать с оглядкой на свои тылы. «Шуртан» постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в элитный дивизион. Вот только команде срочно нужно поднатореть в плане реализации.

    «Олимпик»

    Турнирное положение: «Олимпийцы» провалили минувший чемпионат Узбекистана. Команда завершила его на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Олимпик» в 26 матчах настрелял всего 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разгромно уступила. «Олимпийцы» были биты «Сурханом» (0:3).

    До того команда минимально уступила «Бунёдкору». А вот встреча с АГМК завершилась боевой мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Олимпик» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Олимпийцы» не забивали в двух своих последних поединках. Да и не побеждает команда еще с конца октября.

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    При этом «Олимпик» ныне находится в психологической яме. А вот забивает команда в среднем менее одного мяча за матч.

    «Олимпийцы» имеют достаточно скромный подбор игроков во всех линиях. А вот на стыковой матч настрой команды явно будет максимальным.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. За ташкентцев сыграет их опыт и сверхмотивация сохранить место в элите.

    Статистика для ставок

    • «Шуртан» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Олимпик» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • «Олимпийцы» в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.27, а победа оппонента — в скромные 2.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные гости, несмотря на все свои проблемы, явно способны максимально настроиться на стыковой матч.

    «Олимпик» уж точно будет активно атаковать, плюс ташкентцы превосходят соперника в классе.

    Ставка: Победа «Олимпика» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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    «Шуртан» — «Олимпик»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. «Шуртан» уступит «олимпийцам»
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