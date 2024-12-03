В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Испании, Кубке Короля и АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мальорка» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Мальорка» идет на 6-м месте в таблице. В активе команды 24 набранных очка. У «Мальорки» 7 побед, три ничьи и пять поражений.

У «Мальорки» двухматчевая выигрышная серия. Ранее команда завоевала шесть очков. Удалось одолеть «Лас-Пальмас» и «Валенсию».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

«Барселона» на данный момент лидирует в Примере. У клуба 34 набранных очка. В активе каталонского гранда 11 побед и одна ничья. Также команда уступила в трех встречах.

30 ноября «Барселона» шокировала фанатов в домашней встрече с «Лас-Пальмасом». Клуб постарается реабилитироваться в предстоящем матче. Букмекеры не сомневаются в победе «Барселоны».

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.56.

«Сарагоса» — «Гранада»

Футбол. Кубок Испании

«Сарагоса» 29 октября порадовала фанатов разгромной победой в Кубке Короля. Клуб встречался с «Оспиталетом». Команда разгромила соперника со счетом 5:1.

В таблице Сегунды «Сарагоса» располагается на 9-м месте. Клуб набрал 25 очков в 17 матчах. В активе «Сарагосы» 7 побед и 4 ничьи. Также команда потерпела 6 поражений.

«Гранада» в таблице опережает «Сарагосу» на один балл. В ноябре клуб одержал две победы. Ранее «Гранаде» удалось одолеть «Эльденсе» и хихонский «Спортинг».

Между собой клубы последний раз встречались 2 ноября. «Сарагоса» на своем поле одолела «Гранаду» со счетом 2:1. Какой сценарий будет на этот раз?

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Лестер» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Лестер» в ноябре разочаровывает фанатов. Клуб провел четыре матча. Три встречи команда проиграла. Удалось добиться положительного результата лишь в выездном матче с «Ипсвичем» (1:1), который прошел 2 ноября.

В таблице АПЛ «лисы» находятся на 16-м месте. У клуба 10 очков. В 13 встречах «Лестер» добился двух побед.

«Вест Хэм» на 5 баллов опережает «Лестер». Команда располагается на 14-й позиции. Разница мячей составляет 17-24.

Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей игре. Но чуть больше шансов на победу у «Вест Хэма».

«Молотобойцы» горят желанием реабилитироваться перед фанатами за недавнее поражение в противостоянии с «Арсеналом». «Вест Хэм» уступил дома «канонирам» со счетом 2:5.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.68.

Общий коэффициент — 4.32.