«Мальорка» — «Барселона»
Футбол. Чемпионат Испании
«Мальорка» идет на 6-м месте в таблице. В активе команды 24 набранных очка. У «Мальорки» 7 побед, три ничьи и пять поражений.
У «Мальорки» двухматчевая выигрышная серия. Ранее команда завоевала шесть очков. Удалось одолеть «Лас-Пальмас» и «Валенсию».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Барселона» на данный момент лидирует в Примере. У клуба 34 набранных очка. В активе каталонского гранда 11 побед и одна ничья. Также команда уступила в трех встречах.
30 ноября «Барселона» шокировала фанатов в домашней встрече с «Лас-Пальмасом». Клуб постарается реабилитироваться в предстоящем матче. Букмекеры не сомневаются в победе «Барселоны».
Ставка: Победа «Барселоны» за 1.56.
«Сарагоса» — «Гранада»
Футбол. Кубок Испании
«Сарагоса» 29 октября порадовала фанатов разгромной победой в Кубке Короля. Клуб встречался с «Оспиталетом». Команда разгромила соперника со счетом 5:1.
В таблице Сегунды «Сарагоса» располагается на 9-м месте. Клуб набрал 25 очков в 17 матчах. В активе «Сарагосы» 7 побед и 4 ничьи. Также команда потерпела 6 поражений.
«Гранада» в таблице опережает «Сарагосу» на один балл. В ноябре клуб одержал две победы. Ранее «Гранаде» удалось одолеть «Эльденсе» и хихонский «Спортинг».
Между собой клубы последний раз встречались 2 ноября. «Сарагоса» на своем поле одолела «Гранаду» со счетом 2:1. Какой сценарий будет на этот раз?
Ставка: Обе забьют за 1.65.
«Лестер» — «Вест Хэм»
Футбол. Чемпионат Англии
«Лестер» в ноябре разочаровывает фанатов. Клуб провел четыре матча. Три встречи команда проиграла. Удалось добиться положительного результата лишь в выездном матче с «Ипсвичем» (1:1), который прошел 2 ноября.
В таблице АПЛ «лисы» находятся на 16-м месте. У клуба 10 очков. В 13 встречах «Лестер» добился двух побед.
«Вест Хэм» на 5 баллов опережает «Лестер». Команда располагается на 14-й позиции. Разница мячей составляет 17-24.
Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей игре. Но чуть больше шансов на победу у «Вест Хэма».
«Молотобойцы» горят желанием реабилитироваться перед фанатами за недавнее поражение в противостоянии с «Арсеналом». «Вест Хэм» уступил дома «канонирам» со счетом 2:5.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.68.
Общий коэффициент — 4.32.