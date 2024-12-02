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    Проигрыш Двалишвили, падение Гарбрандта и еще 4 громких апсета в легчайшем весе UFC

    Легчайший вес UFC всегда был одним из самых конкурентных дивизионов в лиге и за 2 десятилетия подарил много сенсаций

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    Ти Джей Диллашоу против Коди Габрандта
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    Ти Джей Диллашоу против Коди Габрандта
    Взобраться на вершину в легчайшем весе UFC крайне сложно. В неожиданные моменты проигрывали даже такие топы, как Гарбрандт и Двалишвили

    1. Ренан Барао — Ти Джей Диллашоу

    К маю 2014 года Ренан Барао установил гегемонию в легчайшем дивизионе UFC. В преддверии очередной защиты титула против Ти Джея Диллашоу он шел на серии из семи выигранных поединков кряду в промоушене.

    Общий винстрик в смешанных единоборствах составлял 32 боя. И казалось, что тогдашний чемпион легчайшего веса без проблем разберет очередного, хоть и талантливого претендента.

    Барао смотрелся лучше соперника на старте поединка. Однако со временем ситуация выровнялась. Но а в начале четвертого раунда случилась сенсация: Ти Джей нокаутировал Ренана и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

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    • На тот поединок Барао выходил в статусе явного фаворита. Букмекеры давали на его победу коэффициент 1.15. На успех Ти Джея можно было поставить за 6.00. Однако Диллашоу в тот вечер опроверг абсолютно все котировки.

    2. Мераб Двалишвили — Рики Симон

    Мераб Двалишвили (слева)
    globallookpress.com

    Мераб Двалишвили в 2017 году пришел в UFC в статусе перспективного бойца в легчайшем дивизионе. Правда, дебют получился не совсем таким, как грузин, ожидал: поражение раздельным решением от Фрэнки Саенза.

    В апреле 2018-го Мерабу предстояло провести бой с крепким середняком Рики Симоном. Эксперты и болельщики отдавали предпочтение Двалишвили, не оставляя его сопернику ни единого шанса на успех. Ведь грузин подошел к этой встрече с шестью победами и лишь одним поражением за 7 боев, и то очень спорным.

    Мераб оправдывал статус фаворита на протяжении большей части встречи. Он доминировал над американским бойцом на всех этажах. Но в третьем отрезке Симон выбрался из неудобного положения в партере и поймал соперника на гильотину.

    Судья раньше времени остановил поединок, хотя Мераб был в состоянии продолжить драться далее. В итоге оплошность рефери оставила грузина ни с чем. Впрочем, с тех пор Двалишвили больше никому не проигрывал. Сейчас он идет на серии из 11-ти побед подряд.

    3. Три проигрыша кряду от Гарбрандта

    История противостояния: Диллашоу vs Гарбрандт 1

    После того, как в декабре 2016-го Коди Гарбрандт деклассировал Доминика Круза, стало понятно, что в легчайшем дивизионе появилась новая суперзвезда. В UFC пытались из новоиспеченного чемпиона сделать второго Конора Макгрегора.

    На организацию первой защиты титула против Ти Джея Диллашоу матчмейкеры потратили целых 6 млн. долларов. По коэффициентам Коди не был столь явным фаворитом (1.45 на 3.00). Но весь мир отдавал ему предпочтение из-за статуса побежденного и невероятной формы.

    На старте поединка Гарбрандт даже отправил своего противника в нокдаун. Тем не менее, один удар Ти Джея в начале следующего отрезка положил конец звездному правлению Коди. После такого исхода в UFC решили устроить незамедлительный реванш.

    И тогда все закончилось еще быстрее — Диллашоу финишировал Гарбрандта уже в первом раунде. После двух поражений кряду Коди необходимо было вывести на победную серию и, казалось, ему дали удобного соперника в лице Педро Муньоза.

    Но Гарбрандт снова подвел и проиграл нокаутом за 8 секунд до конца первого раунда. Никто и предположить не мог, что восходящая звезда уступит 3 раза кряду. После тех поединков Гарбрандт и получил свое прозвище «Стеклянная челюсть».

    4. Петр Ян — Алджамейн Стерлинг 2

    Петр Ян против Алджамейна Стерлинга
    globallookpress.com

    Даже несмотря на 7 побед кряду в легчайшем весе, Петр Ян не считался столь большим фаворитом в противостоянии с Алджамейном Стерлингом в марте 2021 года. Однако «Беспощадный» в октагоне устроил настоящий декласс.

    Победа и чемпионский пояс точно остались бы за россиянином, если бы не превосходная актерская игра Стерлинга в четвертом раунде после пропущенного удара коленом в голову. Судьи увидели в этом попадании нарушение правил, потому как «Алджо» стоял на трех точках опоры.

    Яна дисквалифицировали, отобрали титул и передали его Стерлингу. Реванш случился в апреле следующего года. Тогда букмекеры, глядя на то, как развивался первый поединок, дали низкий коэффициент на триумф россиянина в 1.15.

    Потенциальную победу Стерлинга оценили аж в 5.50. Тем не менее, американец неплохо подготовился к первой защите титула. Он доминировал в 1-2 раундах, но затем Ян перехватил инициативу. И все же судьи раздельным решением отдали поединок именно Алджамейну.

    5. Роб Фонт — Кайер Филлипс

    Кайер Филлипс против Роба Фонта
    globallookpress.com

    9 октября этого года ветерана легчайшего дивизиона Роба Фонта, идущего на серии из двух поражений, свели в клетке с очередным проспектом. Букмекеры верили в успех Филлипса, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.20.

    На триумф Фонта давали коэффициент 4.00. С первых секунд встречи Кайер начал оправдывать статус фаворита. Весь стартовый раунд он залеживал Фонта на земле и все шло к шестой победе кряду.

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    • Однако после перерыва ветеран воспрял духом. Роб заблокировал все попытки тейкдаунов со стороны противника, включив свой фирменный прессинг в стойке. Кайер явно не ожидал такого поворота событий.

    В заключительном отрезке он продолжал пропускать бесчисленное количество попаданий и от безысходности кидался в ноги сопернику. Спасительного тейкдауна так и не случилось. Филлипс полностью провалился в концовке и проиграл бой единогласным решением судей.

    6. Шон О’Мэлли — Алджамейн Стерлинг

    Шон О'Мэлли
    globallookpress.com

    После того, как Стерлинг легчайшем весе задушил Кори Сэндхагена, в реванше по очкам одолел Петра Яна, легко прошел Ти Джея Диллашоу и остановил Генри Сехудо, сложно было представить, что кто-то смог бы отобрать у него пояс.

    Очередным соперником на пути «Алджо» стал Шон О’Мэлли. «Сахарок», которому, можно сказать, подарили победу в предыдущем поединке раздельным решением над Петром Яном, в преддверии титульного противостояния считался андердогом у букмекеров за 4.10.

    На успех Стерлинга можно было поставить за 1.20. Алджамейн выглядел более разносторонним бойцом на фоне О’Мэлли. К тому же, ранее «Сахарка» на канвасе без проблем контролировал Петр Ян, чья борцовская база хуже, чем у Стерлинга.

    Но чемпион был сам не свой в тот вечер. Весь первый раунд Шон держал соперника на удобной для себя дистанции и не позволил провести ему ни одного тейкдауна. А сразу же после перерыва Алджамейн опрометчиво пошел вперед и наткнулся на правый кросс, после которого упал в нокаут.

    Одна ошибка стоила Стерлингу чемпионского титула. Вот так Шон О’Мэлли сотворил один из главных апсетов в легчайшем весе UFC и стал новым обладателем пояса.

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