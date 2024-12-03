«Рома» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 14-го тура итальянской Серии Апроиграла на своем полесо счетом 0:2.

Оба мяча были забиты после перерыва. На 69-й минуте счет открыл Мартен Де Рон, забивший при помощи рикошета.

Второй мяч забил Николо Дзаньоло на 89-й минуте, сделавший себе имя в «Роме» и покинувший клуб в 2023 году со скандалом.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Рома — Аталанта 0:2 Голы: 0:1 Мартен де Рон (69'), 0:2 Николо Дзаньоло (89') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Матс Хуммельс (Стефан Эль-Шаарави, 74'), Эван Н'Дика, Зеки Челик (Алексис Салемакерс, 72'), Анхелиньо, Ману Коне, Леандро Паредес, Бриан Кристанте (Никола Залевский, 82'), Пауло Дибала (Матиас Соуле, 82'), Артем Довбик (Эльдор Шомуродов, 62') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Хуан Куадрадо, 54'), Рауль Белланова, Зеад Колашинац, Исак Хин, Одилон Коссуну (Берат Джимсити, 84'), Шарль Де Кетеларе (Николо Дзаньоло, 64'), Мартен де Рон, Матео Ретеги (Лазар Самарджич, 54'), Адемола Лукман (Марко Брешианини, 64') Предупреждения: Пауло Дибала (53'), Исак Хин (78'), Зеад Колашинац (88'), Николо Дзаньоло (90')

«Аталанта» продолжает идти второй с 33 очками в Серии А. «Рома» (13) только на 15-м месте.