«Лестер» примет на своем поле «Вест Хэм» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 3 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 16-й позиции.

Команда пребывает вне зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки, и опережает ее только на один балл, поэтому вовсю борется за выживание в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Брентфорда» (1:4).

В предыдущем туре «Лисы» также проиграли и также в английском национальном первенстве, с результатом 1:2 в домашних стенах уступив «Челси».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Уинкс, Столярчик, Рикардо Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних безвыигрышных поединках в разных турнирах текущего сезона «Лестер» пять раз проиграл и при одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, смена тренера, которым стал Руд ван Нистелрой, а также фактор своего поля может помочь им выиграть.

Факундо Буонанотте и Джейми Варди — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» после 13-ти туров английского первенства набрал только 15 баллов, поэтому идет в нижней половине таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию в нижней половине таблицы, на шесть очков опережая зону вылета (18-20 места) и на пять своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Молотобойцы» в домашних стенах потерпели разгром от «Арсенала» (2:5).

Ранее в 12-м туре английского первенства коллектив одержал победу, но на этот раз на выезде над «Ньюкаслом», забив два безответных мяча.

Не сыграют: травмированы — Мавропанос, Кэйси, Фюллькруг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, особенно на чужом поле, зато она обещает им неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть, что это встреча с кризисным конкурентом.

Джаррод Боуэн и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лестер» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в пяти из них забивали обе команды.