Лестер
Вест Хэм
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 16-й позиции.
Команда пребывает вне зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки, и опережает ее только на один балл, поэтому вовсю борется за выживание в элите.
Лестер — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Брентфорда» (1:4).
В предыдущем туре «Лисы» также проиграли и также в английском национальном первенстве, с результатом 1:2 в домашних стенах уступив «Челси».
Не сыграют: травмированы — Уинкс, Столярчик, Рикардо Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних безвыигрышных поединках в разных турнирах текущего сезона «Лестер» пять раз проиграл и при одной ничьей.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, смена тренера, которым стал Руд ван Нистелрой, а также фактор своего поля может помочь им выиграть.
Факундо Буонанотте и Джейми Варди — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» после 13-ти туров английского первенства набрал только 15 баллов, поэтому идет в нижней половине таблицы.
Команда занимает 14-ю позицию в нижней половине таблицы, на шесть очков опережая зону вылета (18-20 места) и на пять своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Молотобойцы» в домашних стенах потерпели разгром от «Арсенала» (2:5).
Ранее в 12-м туре английского первенства коллектив одержал победу, но на этот раз на выезде над «Ньюкаслом», забив два безответных мяча.
Не сыграют: травмированы — Мавропанос, Кэйси, Фюллькруг, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, особенно на чужом поле, зато она обещает им неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть, что это встреча с кризисным конкурентом.
Джаррод Боуэн и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Лестер» проиграл
- в пяти из семи последних матчей «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в пяти из них забивали обе команды.
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- 2.15Севилья — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.
Ставка: «Вест Хэм» победит за 2.50
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.
Ставка: «Вест Хэм» победит за 2.50