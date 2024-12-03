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    Вернется ли «Лестер» к победам?

    «Лестер» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 3 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Вест Хэм»
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    Факундо Буонанотте
    «Лестер» примет на своем поле «Вест Хэм» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 3 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Декабря 2024 года

    Лестер

  • Лестер
    •  Лестер 23:15 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 16-й позиции.

    Команда пребывает вне зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки, и опережает ее только на один балл, поэтому вовсю борется за выживание в элите.

    Лестер — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Брентфорда» (1:4).

    В предыдущем туре «Лисы» также проиграли и также в английском национальном первенстве, с результатом 1:2 в домашних стенах уступив «Челси».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Уинкс, Столярчик, Рикардо Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних безвыигрышных поединках в разных турнирах текущего сезона «Лестер» пять раз проиграл и при одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, смена тренера, которым стал Руд ван Нистелрой, а также фактор своего поля может помочь им выиграть.

    Факундо Буонанотте и Джейми Варди — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» после 13-ти туров английского первенства набрал только 15 баллов, поэтому идет в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 14-ю позицию в нижней половине таблицы, на шесть очков опережая зону вылета (18-20 места) и на пять своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Молотобойцы» в домашних стенах потерпели разгром от «Арсенала» (2:5).

    Ранее в 12-м туре английского первенства коллектив одержал победу, но на этот раз на выезде над «Ньюкаслом», забив два безответных мяча.

    Не сыграют: травмированы — Мавропанос, Кэйси, Фюллькруг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, особенно на чужом поле, зато она обещает им неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть, что это встреча с кризисным конкурентом.

    Джаррод Боуэн и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Лестер» проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в пяти из них забивали обе команды.


    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.45, победа «Лестера» — в 2.75. При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

    Ставка: «Вест Хэм» победит за 2.50

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    «Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Лестер» к победам?
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