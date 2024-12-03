3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии футболу сыграют «Бавария» и «Байер» Леверкузен. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: в таблице чемпионата Германии «Бавария» уверенно лидирует с 30 очками.

Последние матчи: в предыдущей стадии Кубка Германии команда Венсана Компани разгромила «Майнц».

Все было решено еще в первом тайме, когда «Бавария» забила четыре мяча, по сути игра после перерыва превратилась в пустую формальность. Главным героем стал Джамал Мусиала, оформивший хет-трик, также отличился Зане.

В Бундеслиге была ничья с «Боруссией» Д (1:1), а в ЛЧ победа над «ПСЖ» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Кейн, Станишич, Павлович, Гнабри, Ито и Пальинья.

Состояние команды: в последнем туре «Бавария» не смогла победить «Боруссию» Д, сыграв с ней вничью (1:1).

Причем, мюнхенцы ушли от поражения в конце встречи после удара головой Мусиалы. Сильно сказалась потеря Кейна в первом тайме, слишком уж команда стала кейнозависимой. Игроки упорно искали своего бомбардира, грузя мячи с флангов и из глубины, а на острие в это время был Мюллер.

«Байер»

Турнирное положение: пока прошлогодний чемпион Бундеслиги в таблице на третьем месте с 23 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 1/16 финала «Байер» легко разобрался с клубом из Второй Бундеслиги «Эльверсберг» (3:0). К 36-й минуте команда Хаби Алонсо забила три мяча, после чего все было окончательно решено. Дубль в этой встрече оформил Патрик Шик, еще один мяч у Алейша Гарсии.

В чемпионате Германии «Байер» в гостях обыграл «Унион» (2:1), а в ЛЧ разгромил «РБ Зальцбург» (5:0).

Не сыграют: травмированы — Террье, Адли, Бонифейс, Мукиеле, Хофманн, Белосьян.

Состояние команды: постепенно «Байер» начинает нащупывать свою игру и поднялся в турнирной таблице. При этом «фармацевты» начинают решать свои аховые проблемы в обороне, из-за которых была потеряна уйма очков на старте сезона.

Травмированного Бонифейса отлично заменил Патрик Шик, напомнивший, что когда-то он был очень грозным форвардом и котировался не ниже нигерийца, а то и выше.

Статистика для ставок

В Бундеслиге в первом круге соперники сыграли вничью (1:1)

В прошлом сезоне «Байер» разгромил «Баварию» дома со счетом 3:0, а в Мюнхене была ничья (2:2)

В позапрошлом сезоне «Бавария» выиграла дома (4:0), но уступила в гостях (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,78, а на «Байер» Л — 4,5, ничью букмекеры оценивают в 4,2.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.

Прогноз: без Кейна «Баварии» будет очень тяжело в этом матче раздавить своего соперника. Ментально «Байер» это не «Боруссия» Д, которая после забитого гола вжалась в свою штрафную и почти не шла вперед.

Составы в этой встрече будут близки к оптимальным, это очень принципиальное соперничество и шутить никто не намерен. Потерь хватает во всех линиях, но «Байер» сможет выстоять, скамейка у них сейчас ничуть не хуже, а все позиции продублированы.

Основная ставка: «Байер» не проиграет за 2,10.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что команда Хаби Алонсо пройдет «Баварию».

Дополнительная ставка: «Байер» пройдет в четвертьфинал за 3,0.