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    Бавария — Байер: прогноз и ставка (коэффициент 2.10) на футбол. 03/12/2024 в 22:45

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Байер»
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    Патрик Шик снова превращается в топ-форварда
    3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии футболу сыграют «Бавария» и «Байер» Леверкузен. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Декабря 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: в таблице чемпионата Германии «Бавария» уверенно лидирует с 30 очками.

    Последние матчи: в предыдущей стадии Кубка Германии команда Венсана Компани разгромила «Майнц».

    Бавария — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Все было решено еще в первом тайме, когда «Бавария» забила четыре мяча, по сути игра после перерыва превратилась в пустую формальность. Главным героем стал Джамал Мусиала, оформивший хет-трик, также отличился Зане.

    В Бундеслиге была ничья с «Боруссией» Д (1:1), а в ЛЧ победа над «ПСЖ» (1:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Кейн, Станишич, Павлович, Гнабри, Ито и Пальинья.

    Состояние команды: в последнем туре «Бавария» не смогла победить «Боруссию» Д, сыграв с ней вничью (1:1).

    Причем, мюнхенцы ушли от поражения в конце встречи после удара головой Мусиалы. Сильно сказалась потеря Кейна в первом тайме, слишком уж команда стала кейнозависимой. Игроки упорно искали своего бомбардира, грузя мячи с флангов и из глубины, а на острие в это время был Мюллер.

    «Байер»

    Турнирное положение: пока прошлогодний чемпион Бундеслиги в таблице на третьем месте с 23 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 1/16 финала «Байер» легко разобрался с клубом из Второй Бундеслиги «Эльверсберг» (3:0). К 36-й минуте команда Хаби Алонсо забила три мяча, после чего все было окончательно решено. Дубль в этой встрече оформил Патрик Шик, еще один мяч у Алейша Гарсии.

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    В чемпионате Германии «Байер» в гостях обыграл «Унион» (2:1), а в ЛЧ разгромил «РБ Зальцбург» (5:0).

    Не сыграют: травмированы — Террье, Адли, Бонифейс, Мукиеле, Хофманн, Белосьян.

    Состояние команды: постепенно «Байер» начинает нащупывать свою игру и поднялся в турнирной таблице. При этом «фармацевты» начинают решать свои аховые проблемы в обороне, из-за которых была потеряна уйма очков на старте сезона.

    Травмированного Бонифейса отлично заменил Патрик Шик, напомнивший, что когда-то он был очень грозным форвардом и котировался не ниже нигерийца, а то и выше.

    Статистика для ставок

    • В Бундеслиге в первом круге соперники сыграли вничью (1:1)

    • В прошлом сезоне «Байер» разгромил «Баварию» дома со счетом 3:0, а в Мюнхене была ничья (2:2)

    • В позапрошлом сезоне «Бавария» выиграла дома (4:0), но уступила в гостях (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,78, а на «Байер» Л — 4,5, ничью букмекеры оценивают в 4,2.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.

    Прогноз: без Кейна «Баварии» будет очень тяжело в этом матче раздавить своего соперника. Ментально «Байер» это не «Боруссия» Д, которая после забитого гола вжалась в свою штрафную и почти не шла вперед.

    Составы в этой встрече будут близки к оптимальным, это очень принципиальное соперничество и шутить никто не намерен. Потерь хватает во всех линиях, но «Байер» сможет выстоять, скамейка у них сейчас ничуть не хуже, а все позиции продублированы.

    Основная ставка: «Байер» не проиграет за 2,10.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что команда Хаби Алонсо пройдет «Баварию».

    Дополнительная ставка: «Байер» пройдет в четвертьфинал за 3,0.

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