Адмирал
Динамо Минск
«Адмирал»
Турнирное положение: По итогам 34 матчей дальневосточники задержались на 6-й строчке в таблице конференции, по-прежнему отставая на 1 балл от 5-го «Металлурга» Мг.
Последние матчи: Незадолго до текущей серии домашних матчей «Адмирал» подряд проиграл «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.
Адмирал — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Вернувшись на родную арену, команда Леонида Тамбиева взяла верх над «Амуром» — 5:3, СКА — 3:2 Б и «Сочи» — 4:3. В последней встрече на родной арене дальневосточники уступили «Локомотиву» — 0:3.
Не сыграют: Семен Ручкин.
Состояние команды: Единственной задачей «Адмирала» в нынешнем регулярном сезоне является выход в плей-офф после неудачной прошлой кампании.
В попытках достигнуть своей цели «Адмирал» демонстрирует взлеты и падения, причем последние зачастую свойственны дальневосточникам в периоды гостевых серий. В то же время дома ситуация с результатами получше.
В рамках матчей на «Фетисов-Арене» команда Леонида Тамбиева нередко выдает первоклассный хоккей. Осечки при родных трибунах «Адмирал» допускает исключительно на фоне безудержных фаворитов.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: В 32 матчах белорусам удалось заработать 36 очков. В таблице Западной конференции команда располагается на 7-м месте, отставая от «Северстали» по дополнительным показателям.
Последние матчи: На протяжении последних недель «Динамо» Минск провело серию неудачных матчей, которая началась с домашнего поражения от московского «Динамо» — 3:4.
Вслед за упомянутой встречей команда Дмитрия Квартальнова уступила «Автомобилисту» — 2:3 ОТ и «Трактору» — 3:4 ОТ. В недавней игре белорусы одержали яркую победу над «Сибирью» — 5:4.
Не сыграют: Даниил Сотишвили.
Состояние команды: Минское «Динамо» сформировало боеспособный состав, который в теории мог бы решать более значимые турнирные задачи, чем базовый выход в плей-офф.
Однако в настоящий момент «Динамо» Минск находится на этапе нереализованного потенциала, ввиду чего конкурентоспособность белорусов на фоне более успешных соперников ставится под вопрос.
С точки зрения турнирного положения у «Динамо» Минск все складывается неплохо, но отсутствие стабильности и невозможность проявить характер в больших матчах входят в число главных недостатков команды Дмитрия Квартальнова.
Статистика для ставок
- В девяти матчах на «Фетисов-Арене» из последних десяти «Адмирал» не проигрывал в основное время
- В четырех домашних матчах из шести предыдущих «Адмирал» забивал не менее 3 голов
- «Динамо» Минск победило в четырех выездных матчах из пяти последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 3.95, а победа «Динамо» Минск — в 2.32.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.
- 1.98Ак Барс — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Амур — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.00Питтсбург — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Если вынести за рамки поражение от неуступчивого «Локомотива», текущую домашнюю серию «Адмирал» проводит здорово. С учетом того, насколько комфортно чувствуют себя дальневосточники на родной территории, они вполне будут способны разобраться с ближайшим соперником.
Ставка: «Адмирал» победит в матче за 1.95.
Прогноз: Два матча «Адмирала» из четырех предыдущих сопровождались высокой результативностью, ввиду чего вполне можно ожидать аналогичное развитие событий в игре с командой, которую нередко может подвести защита.
Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 2.48.