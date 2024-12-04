В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: По итогам 34 матчей дальневосточники задержались на 6-й строчке в таблице конференции, по-прежнему отставая на 1 балл от 5-го «Металлурга» Мг.

Последние матчи: Незадолго до текущей серии домашних матчей «Адмирал» подряд проиграл «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.

Вернувшись на родную арену, команда Леонида Тамбиева взяла верх над «Амуром» — 5:3, СКА — 3:2 Б и «Сочи» — 4:3. В последней встрече на родной арене дальневосточники уступили «Локомотиву» — 0:3.

Не сыграют: Семен Ручкин.

Состояние команды: Единственной задачей «Адмирала» в нынешнем регулярном сезоне является выход в плей-офф после неудачной прошлой кампании.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В попытках достигнуть своей цели «Адмирал» демонстрирует взлеты и падения, причем последние зачастую свойственны дальневосточникам в периоды гостевых серий. В то же время дома ситуация с результатами получше.

В рамках матчей на «Фетисов-Арене» команда Леонида Тамбиева нередко выдает первоклассный хоккей. Осечки при родных трибунах «Адмирал» допускает исключительно на фоне безудержных фаворитов.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 32 матчах белорусам удалось заработать 36 очков. В таблице Западной конференции команда располагается на 7-м месте, отставая от «Северстали» по дополнительным показателям.

Последние матчи: На протяжении последних недель «Динамо» Минск провело серию неудачных матчей, которая началась с домашнего поражения от московского «Динамо» — 3:4.

Вслед за упомянутой встречей команда Дмитрия Квартальнова уступила «Автомобилисту» — 2:3 ОТ и «Трактору» — 3:4 ОТ. В недавней игре белорусы одержали яркую победу над «Сибирью» — 5:4.

Не сыграют: Даниил Сотишвили.

Состояние команды: Минское «Динамо» сформировало боеспособный состав, который в теории мог бы решать более значимые турнирные задачи, чем базовый выход в плей-офф.

Однако в настоящий момент «Динамо» Минск находится на этапе нереализованного потенциала, ввиду чего конкурентоспособность белорусов на фоне более успешных соперников ставится под вопрос.

С точки зрения турнирного положения у «Динамо» Минск все складывается неплохо, но отсутствие стабильности и невозможность проявить характер в больших матчах входят в число главных недостатков команды Дмитрия Квартальнова.

Статистика для ставок

В девяти матчах на «Фетисов-Арене» из последних десяти «Адмирал» не проигрывал в основное время

В четырех домашних матчах из шести предыдущих «Адмирал» забивал не менее 3 голов

«Динамо» Минск победило в четырех выездных матчах из пяти последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 3.95, а победа «Динамо» Минск — в 2.32.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: Если вынести за рамки поражение от неуступчивого «Локомотива», текущую домашнюю серию «Адмирал» проводит здорово. С учетом того, насколько комфортно чувствуют себя дальневосточники на родной территории, они вполне будут способны разобраться с ближайшим соперником.

Ставка: «Адмирал» победит в матче за 1.95.

Прогноз: Два матча «Адмирала» из четырех предыдущих сопровождались высокой результативностью, ввиду чего вполне можно ожидать аналогичное развитие событий в игре с командой, которую нередко может подвести защита.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 2.48.