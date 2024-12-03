В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» примет «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 29 играх казанцы заработали 39 очков, с которыми сместились на 4-ю строчку в таблице Восточной конференции, отставая на 2 балла от 3-го «Автомобилиста».

Последние матчи: Накануне «Ак Барс» выдал серию противоречивых матчей, которая сопровождались успехами и неудачами. В частности, в одной из предыдущих встреч казанцы крупно уступили ЦСКА — 0:3.

За матчем с «армейцами» последовала победа над «Нефтехимиком» — 2:0, поражение от «Северстали» — 5:7, победа над ЦСКА еще в другой личной встрече — 2:1 и победа над «Сочи» — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Егор Бабенко.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Ак Барс» находится в процессе становления после провальных попыток навязать борьбу настоящим кубковым претендентам годом ранее.

Прогнозы и ставки на КХЛ

С задачами, обусловленными перестройкой, «Ак Барс» сейчас справляется с переменчивым успехом. По его турнирному положению нет никаких вопросов, однако качество игры все еще далеко от идеала.

«Ак Барсу» по-прежнему не хватает стабильности как в плане результатов, так и в контексте конструктивных идей на льду, ввиду чего команда Анвара Гатиятулина уже провалила много больших матчей.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Столичная команда вернула 3-ю строчку в таблице Западной конференции. В 32 матчах бело-голубые набрали 43 очка и опередили 4-й СКА на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: На протяжении предыдущих недель «Динамо» Москва победило «Авангард» — 5:3, «Сибирь» (дважды — 2:1; 4:2), «Трактор» — 4:3 Б, «Динамо» Минск — 4:3 и «Локомотив» — 3:0.

Достаточно продуктивная серия команды Алексея Кудашова была прервана в дерби с ЦСКА — 0:1. В последнем матче динамовцы вновь преуспели, одержав гостевую победу над «Куньлунем» — 5:4 ОТ.

Не сыграют: В составе столичного клуба потерь нет.

Состояние команды: Катастрофически слабое начало сезона заставило «Динамо» Москва быстро реагировать на проблемы в попытках выправить неудачно сложившуюся ситуацию.

Тем не менее команде Алексея Кудашова удалось найти нужные решения, благодаря которым «Динамо» Москва за сравнительно короткий срок сумело прибавить во многих аспектах игры.

Последовательность в результатах позволила «Динамо» Москва примкнуть к компании сильнейших представителей Западной конференции и навязать им борьбу за лучшие позиции в таблице.

Статистика для ставок

Только в одном матче «Ак Барса» из шести последних был пробит тотал больше 4.5

В семи домашних матчах из последних восьми «Ак Барс» не проигрывал в основное время

В двух личных встречах их трех последних в Казани «Ак Барс» забивал в ворота «Динамо» по 4 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 3.78, а победа «Динамо» Москва — в 2.63.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

Прогноз: Обе команды набрали приличную форму, однако именно московское «Динамо», если вынести за рамки недавнее дерби, излучает большую уверенность и демонстрирует стабильность на протяжении хороших отрезок, чего пока не может добиться «Ак Барс».

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.98.

Прогноз: Зацепиться за 2 очка в Казани команде Алексея Кудашова удастся исключительно за счет продуктивной игры ведущих форвардов у чужих ворот. Но с подобной задачей столичный клуб справлялся неоднократно в больших матчах.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 2.12.