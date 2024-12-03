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    «Милан» начнет свой путь в Кубке Италии с победы

    «Милан» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 3 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Сассуоло»
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    Кристиан Пулишич — игрок «Милана»
    В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Милан» на своем поле примет «Сассуоло». Поединок пройдет 3 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 03 Декабря 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 23:00 Сассуоло

    Сассуоло

  • Сассуоло
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: Команда напрямую попала в 1/8 финала Кубка Италии, где встретится с «Сассуоло». «Милан» является одним из главных фаворитов всего турнира.

    В Серии А «россонери» ведет борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Милан» занимает 7-е место, отставая от 6-й позиции на 4 балла после 13-и туров в чемпионате.

    Милан — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда обыграла «Эмполи» со счетом 3:0 а до этого «россонери» одолел братиславский «Слован» (3:2) в Лиге чемпионов.

    «Милан» не проигрывает уже на протяжении 6-и матчей во всех турнирах. За этот период команда победила 4 раза при 2-х ничейных результатах. «Милан» сумел забить в этих встречах 13 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас «Милан» — в полном порядке, команда частенько набирает очки во всех турнирах, а в предстоящем матче против «Сассуоло» точно будет доминировать.

    В нынешнем сезоне у «Милана» феерит нападающий Кристиан Пулишич, который занимает 9-е место в списке лушчих бомбардиров Серии А. За 13 встреч форвард забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: Команда начала свой путь в Кубке Германии со стадии 1/32 финала. На этом этапе «Сассуоло» обыграл «Читтаделлу» со счетом 2:1, забив победный гол на 58-й минуте.

    Уже на стадии 1/16 финала команда одолела «Лечче» на чужом поле (2:0), отметившись по голу в каждом тайме. Сейчас «Сассуоло» встретится с грозным «Миланом».

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Серии В команда одолела «Реджану» со счетом 2:0, а до этого обыграла «Салернитану» (4:0), не оставив никаких шансов сопернику.

    «Сассуоло» не проигрывает на протяжении 12-и матчей подряд. Команда за этот период сумела победить в 10-и встречах при 2-х ничейных результатах. «Сассуоло» не пропустил ни одного гола в последних 4-х поединках.

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    Состояние команды: Сейчас «Сассуоло» является главным претендентом на возвращение в Серию В. Команда занимает 1-е место в таблице, опережая ближайшего преследователя на 3 балла.

    Интересно, что «Сассуоло» в последней очной встрече сыграла вничью с «Миланом» со счетом 3:3. В том матче команда потеряла преимущество в 2 мяча во втором тайме.

    Статистика для ставок

    • «Сассуоло» не проигрывает на протяжении 12-и матчей подряд

    • У «Милана» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

    • В последних 5-и очных встречах команды дважды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милан» — 1.30, победа «Сассуоло» — 9.50, ничья — 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: «Сассуоло» точно попытается дать бой «Милану». Прогнозируем результативный матч.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.

    Прогноз: У «Милана» отличная атака. Можно предположить, что «россонери» забьют минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Милана» 2 больше за 1.75.

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    «Милан» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» начнет свой путь в Кубке Италии с победы
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