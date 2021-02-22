«Беневенто» — «Рома»: счет матча 0:0, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

Отметим, что с 57-й минуты хозяева играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил польский защитник Камил Глик.

На шестой добавленной минуте к основному времени матча судья встречи назначил пенальти в ворота «Беневенто», но после просмотра VAR отменил данное решение.

Футбол. Италия. Серия А Беневенто — Рома 0:0 Беневенто: Лоренцо Монтипо, Камил Глик, Дам Фулон, Фабио Депаоли, Federico Barba, Николас Виола (Лука Кальдирола, 59'), Джанлука Капрари (Роберто Инсинье, 68'), Паскуале Скьяттарелла, Артур Ионицэ, Перпарим Хетемай (Андрес Тельо, 78'), Джанлука Лападула (Габриэле Мончини, 78') Рома: Пау Лопес, Федерико Фасио (Жуан Жесус, 72'), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Рик Карсдорп (Педро Родригес, 72'), Лоренцо Пеллегрини, Гонсало Вильяр, Жордан Верету (Эдин Джеко, 58'), Бруно Перес, Генрих Мхитарян (Стефан Эль-Шаарави, 82'), Борха Майораль Предупреждения: Паскуале Скьяттарелла (14'), Федерико Фасио (20'), Камил Глик (45'), Камил Глик (57'), Лоренцо Монтипо (85')

«Рома» после этого матча вышла на чистое третье место в таблице Серии А и теперь отстает на 9 очков от лидирующего «Интера». «Беневенто» занимает 15-ю строчку.