ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ«Ливерпуль» достиг нового дна
  • 21:30
    • Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
  • 19:20
    • «Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка России
  • 19:10
    • «Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
  • 01:00
    • «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ
  • 00:01
    • «МЮ» дома обыграл «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    «Рома» в большинстве не справилась с «Беневенто»

    «Беневенто» — «Рома»: счет матча 0:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Беневенто Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 23-го тура чемпионата Италии «Беневенто» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» — 0:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Отметим, что с 57-й минуты хозяева играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил польский защитник Камил Глик.

    На шестой добавленной минуте к основному времени матча судья встречи назначил пенальти в ворота «Беневенто», но после просмотра VAR отменил данное решение.

    Футбол. Италия. Серия А
    Беневенто — Рома 0:0
    Беневенто: Лоренцо Монтипо, Камил Глик, Дам Фулон, Фабио Депаоли, Federico Barba, Николас Виола (Лука Кальдирола, 59'), Джанлука Капрари (Роберто Инсинье, 68'), Паскуале Скьяттарелла, Артур Ионицэ, Перпарим Хетемай (Андрес Тельо, 78'), Джанлука Лападула (Габриэле Мончини, 78') Рома: Пау Лопес, Федерико Фасио (Жуан Жесус, 72'), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Рик Карсдорп (Педро Родригес, 72'), Лоренцо Пеллегрини, Гонсало Вильяр, Жордан Верету (Эдин Джеко, 58'), Бруно Перес, Генрих Мхитарян (Стефан Эль-Шаарави, 82'), Борха Майораль Предупреждения: Паскуале Скьяттарелла (14'), Федерико Фасио (20'), Камил Глик (45'), Камил Глик (57'), Лоренцо Монтипо (85')

    «Рома» после этого матча вышла на чистое третье место в таблице Серии А и теперь отстает на 9 очков от лидирующего «Интера». «Беневенто» занимает 15-ю строчку.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» устроят только три очка
  • «Ювентус» — «Кротоне». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Нервионцы» еще не отошли от матча ЛЧ?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Драконы» будут иметь трудности в Фуншале?
  • «Маритиму» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры