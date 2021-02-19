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    «Наполи» проиграл «Гранаде» в Лиге Европы

    «Гранада» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Испанская «Гранада» одержал домашнюю победу над итальянским «Наполи» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    Счет на 19-й минуте открыл венесуэльский полузащитник хозяев Янхель Эррера, которому ассистировал бразилец Кенеди.

    А спустя две минуты уже сам Кенеди удвоил преимущество «Гранады».

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Гранада — Наполи 2:0
    Голы: 1:0 Янхель Эррера (19'), 2:0 Кенеди (21') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Карлос Нева (Виктор Диас, 78'), Хесус Вальехо (Херман Санчес, 22'), Домингуш Дуарте, Максим Гоналон (Ян Брис Этеки, 78'), Дарвин Мачис (Антонио Пуэртас, 70'), Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди (Alberto Soro, 70'), Хорхе Молина Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Элиф Элмас, Фабиан, Маттео Политано (Пётр Зелиньски, 46'), Лоренцо Инсинье, Станислав Лоботка (Тьемуэ Бакайоко, 64'), Виктор Осимхен Предупреждения: Элиф Элмас (26'), Джованни Ди Лоренцо (27'), Димитри Фулкье (38'), Руи Силва (77'), Лоренцо Инсинье (80'), Пётр Зелиньски (83'), Виктор Диас (86'), Ян Брис Этеки (90'), Мариу Руй (90'), Анхель Монторо (90')

    Ответный матч пройдет 25 февраля в Неаполе.

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